За сутки в Украине коронавирус выявили у 24 508 человек

По состоянию на 30 января в Украине зафиксированы 24 тысячи 508 новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции Covid-19. Среди заболевших 3 378 детей и более 440 медработников.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Также за прошедшие сутки:

госпитализированы — 3 692 человек;

летальных случаев — 94;

выздоровело — 3 145 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 4 042 469 человек;

выздоровело — 3 618 402 человека;

летальных случаев — 100 125;

проведено ПЦР-тестирований — 18 009 334.

Также за прошедшие сутки 34 202 человека вакцинированы против Covid-19. Первую дозу получили 12 092 человека, вторую дозу — 11 400 человек, дополнительную дозу получили 235 человек, бустерную дозу — 10 475 человек.

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С начала вакцинальной кампании привито 15 318 151 человека, из них получили первую дозу — 15 318 149 человек, получили две дозы — 14 611 834 человека, получили дополнительную дозу — 16 597 человек, бустерную дозу — 333 018 человек. Всего проведено 30 279 598 прививок.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев — 1058;

Винницкая область — 986;

Волынская область — 395;

Днепропетровская область — 688;

Донецкая область — 643;

Житомирская область — 2013;

Закарпатская область — 439;

Запорожская область — 394;

Ивано-Франковская область — 1664;

Киевская область — 644;

Кировоградская область — 214;

Луганская область — 264;

Львовская область — 3043;

Николаевская область — 486;

Одесская область — 1175;

Полтавская область — 306;

Ровенская область — 1172;

Сумская область — 1554;

Тернопольская область — 884;

Харьковская область — 1722;

Херсонская область — 448;

Хмельницкая область — 1883;

Черкасская область — 541;

Черновицкая область — 924;

Черниговская область — 968.

Отметим, в Украине наблюдается рост заболеваемости Covid-19. Последние три дня фиксировали рекордное количество случаев коронавируса за все время пандемии.

Так, по состоянию на 29 января в Украине выявили 37 тысяч 351 новый подтвержденный случай коронавирусной инфекции Covid-19. Днем ранее коронавирус подтвердили у 34 408 украинцев. А 27 января в Украине зафиксировано 32 393 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни Covid-19.