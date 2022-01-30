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За сутки в Украине коронавирус выявили у 24 508 человек
По состоянию на 30 января в Украине зафиксированы 24 тысячи 508 новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции Covid-19. Среди заболевших 3 378 детей и более 440 медработников.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
Также за прошедшие сутки:
- госпитализированы — 3 692 человек;
- летальных случаев — 94;
- выздоровело — 3 145 человек.
За все время пандемии в Украине:Подписывайтесь на наш YouTube канал
- заболело — 4 042 469 человек;
- выздоровело — 3 618 402 человека;
- летальных случаев — 100 125;
- проведено ПЦР-тестирований — 18 009 334.
Также за прошедшие сутки 34 202 человека вакцинированы против Covid-19. Первую дозу получили 12 092 человека, вторую дозу — 11 400 человек, дополнительную дозу получили 235 человек, бустерную дозу — 10 475 человек.
С начала вакцинальной кампании привито 15 318 151 человека, из них получили первую дозу — 15 318 149 человек, получили две дозы — 14 611 834 человека, получили дополнительную дозу — 16 597 человек, бустерную дозу — 333 018 человек. Всего проведено 30 279 598 прививок.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- г. Киев — 1058;
- Винницкая область — 986;
- Волынская область — 395;
- Днепропетровская область — 688;
- Донецкая область — 643;
- Житомирская область — 2013;
- Закарпатская область — 439;
- Запорожская область — 394;
- Ивано-Франковская область — 1664;
- Киевская область — 644;
- Кировоградская область — 214;
- Луганская область — 264;
- Львовская область — 3043;
- Николаевская область — 486;
- Одесская область — 1175;
- Полтавская область — 306;
- Ровенская область — 1172;
- Сумская область — 1554;
- Тернопольская область — 884;
- Харьковская область — 1722;
- Херсонская область — 448;
- Хмельницкая область — 1883;
- Черкасская область — 541;
- Черновицкая область — 924;
- Черниговская область — 968.
Отметим, в Украине наблюдается рост заболеваемости Covid-19. Последние три дня фиксировали рекордное количество случаев коронавируса за все время пандемии.
Так, по состоянию на 29 января в Украине выявили 37 тысяч 351 новый подтвержденный случай коронавирусной инфекции Covid-19. Днем ранее коронавирус подтвердили у 34 408 украинцев. А 27 января в Украине зафиксировано 32 393 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни Covid-19.