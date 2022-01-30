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Категория
Общество
Дата публикации

За сутки в Украине коронавирус выявили у 24 508 человек

За сутки в Украине коронавирус выявили у 24 508 человек
По состоянию на 30 января в Украине зафиксированы 24 тысяч 508 новых подтвержденных случая коронавирусной инфекции Covid-19

По состоянию на 30 января в Украине зафиксированы 24 тысячи 508 новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции Covid-19. Среди заболевших 3 378 детей и более 440 медработников.  

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Также за прошедшие сутки:

  • госпитализированы — 3 692 человек; 
  • летальных случаев — 94;
  • выздоровело — 3 145 человек.

За все время пандемии в Украине:

  •  заболело — 4 042 469 человек;
  • выздоровело — 3 618 402 человека;
  • летальных случаев — 100 125;
  • проведено ПЦР-тестирований — 18 009 334.

Также за прошедшие сутки 34 202 человека вакцинированы против Covid-19. Первую дозу получили 12 092 человека, вторую дозу — 11 400 человек, дополнительную дозу получили 235 человек, бустерную дозу — 10 475 человек.

С начала вакцинальной кампании привито 15 318 151 человека, из них получили первую дозу — 15 318 149 человек, получили две дозы — 14 611 834 человека, получили дополнительную дозу — 16 597 человек, бустерную дозу — 333 018 человек. Всего проведено 30 279 598 прививок.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев — 1058;
  • Винницкая область — 986;
  • Волынская область — 395;
  • Днепропетровская область — 688;
  • Донецкая область — 643;
  • Житомирская область — 2013;
  • Закарпатская область — 439;
  • Запорожская область — 394;
  • Ивано-Франковская область — 1664;
  • Киевская область — 644;
  • Кировоградская область — 214;
  • Луганская область — 264;
  • Львовская область — 3043;
  • Николаевская область — 486;
  • Одесская область — 1175;
  • Полтавская область — 306;
  • Ровенская область — 1172;
  • Сумская область — 1554;
  • Тернопольская область — 884;
  • Харьковская область — 1722;
  • Херсонская область — 448;
  • Хмельницкая область — 1883;
  • Черкасская область — 541;
  • Черновицкая область — 924;
  • Черниговская область — 968.

Отметим, в Украине наблюдается рост заболеваемости Covid-19. Последние три дня фиксировали рекордное количество случаев коронавируса за все время пандемии. 

Так, по состоянию на 29 января в Украине выявили 37 тысяч 351 новый подтвержденный случай коронавирусной инфекции Covid-19.  Днем ранее коронавирус подтвердили у 34 408 украинцев. А 27 января в Украине зафиксировано 32 393 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни Covid-19.

Автор:
Светлана Манько