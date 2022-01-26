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Общество
Дата публикации

Украина зарегистрировала таблетки от коронавируса

Молнупиравир
Молнупиравир

Министерство здравоохранения Украины зарегистрировало препарат для экстренного применения "Молнупиравир", который используют для лечения Covid-19. 

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава

 "Молнупиравир" — это таблетированный препарат, который предотвращает распространение вируса и снижает риск тяжелого протекания болезни. Таким образом, "Молнупиравир" станет первым подобным зарегистрированным препаратом в стране.

Отмечается, что препарат поможет обезопасить больных от перехода с легкой степени тяжести заболевания к среднему и тяжелому.

"В мире это лекарство используется для пациентов, имеющих хоть один фактор риска: избыточный вес, возраст более 60 лет, сахарный диабет или болезни сердца. Препарат поможет обезопасить больных от перехода с легкой степени тяжести заболевания к средней и тяжелой", — сообщила пресс-служба Минздрава. 

В ведомстве подчеркнули, что переговоры по закупке 300 тысяч курсов "Молнупиравира" начали еще в прошлом году.

Отметим, фармацевтическая компания Merck заявляет, что ее таблетка "Молнупиравир" от коронавируса имеет механизм, который будет работать также против "Омикрона" и других штаммов Covid-19.

Отметим, таблетки "Молнупиравир" одобрило американское Агентство по продовольствию и медикаментам (FDA) в декабре 2021 года.

Ранее эти же таблетки одобрили в Дании. В стране рекомендуют принимать лекарство людям, подверженным риску серьезного заболевания, включая пожилых людей. 

Также его уже одобрили и планируют закупать в других странах, включая Великобританию, Японию и Индию.

При этом препарат не рекомендуют принимать беременным. Он может негативно повлиять на растущие клетки человека. 

Автор:
Светлана Манько