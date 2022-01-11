Таблетки "Молнупиравир" работают против штамма Covid-19 "Омикрон"

Фармацевтическая компания Merck заявляет, что ее таблетка "Молнупиравир" от коронавируса имеет механизм, который будет работать также против "Омикрона" и других штаммов Covid-19.

Об этом сообщает Reuters.

В Merck утверждают, что таблетка "Молнупиравир" имеет механизм действия, который может работать как против "Омикрона", так и любого другого варианта вируса.

"Мы уверены, что эти таблетки будут эффективны против "Омикрона". Этот механизм на молекулярном уровне будет действовать против "Омикрона" и, насколько мы знаем, против любого другого варианта, который может появиться", – сказал Дин Ли, президент исследовательских лабораторий Merck на ежегодной конференции по здравоохранению.

Издание отмечает, что данных по действию таблеток "Молнупиравир" против "Омикрона" пока нет, но препарат продемонстрировал эффективность в 30% в снижении вероятности госпитализации и смерти, согласно исследованию, которое проводилось на 1433 пациентах в ноябре. В то же время отмечается, что более ранние исследования показывали эффективность в 50%.

Отметим, таблетки "Молнупиравир" одобрило американское Агентство по продовольствию и медикаментам (FDA) в декабре 2021 года.

Также его уже одобрили и планируют закупать в других странах, включая Великобританию, Японию и Индию.

Отметим, Украина также провела переговоры с фармацевтическими компаниями-производителями, по результатам которых удалось договориться о возможности бронирования таблеток "Молнупиравир" для нашей страны.