К концу недели в Украине растет заболеваемость коронавирусом: уже более 34 тысяч в сутки

За последние сутки, по состоянию на утро 27 января, в Украине зафиксирован 34 408 новых подтвержденных случай коронавирусной болезни Covid-19 (из них детей — 5 341, медработников — 808). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

За минувшие сутки госпитализировано с коронавирусом 3 342 человек, выздоровели от этой болезни 6 142 человек, зарегистрировано 144 летальных случая.

За все время пандемии Covid-19 в Украине заболели 3 980 610 человека, выздоровели от этого заболевания 3 608 094 пациента и 99 882 украинцев умерли.

В течение последних суток против коронавирусной инфекции было вакцинировано 81 098 человек. Первую дозу получили 28 185 человек, вторую — 27 228 пациента. За последние сутки дополнительную дозу вакцины получили 705 украинцев, бустерную — 24 980.

С начала вакцинальной кампании привито 15 278 387 человек, из них получили одну дозу 15 278 385 человек, две дозы — 14 576 722 человек.

Дополнительную дозу вакцины получили 15 626 украинцев, бустерную — 296 099. В общей сложности проведено 30 166 832 прививок.

Напомним, по состоянию на утро 27 января 2022 года, в Украине зафиксировано 32 393 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией Covid-19. За день до этого в Украине выявили 24 321 подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19.