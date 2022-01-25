Украина получила рекордную сумму туристического сбора в 2021 году

За 2021 год в бюджет Украины поступили рекордные 244 миллиона гривен туристического сбора. Эта сумма на 86,8% превышает показатель 2020 года (130,6 млн грн), а также на 20% выше суммы доковидного 2019 года (196 млн грн).

Об этом сообщила пресс-служба Государственного агентства развития туризма Украины, отметив, что такая статистика свидетельствует о возобновлении туристической сферы.

Из указанных 244 миллионов гривен 154 миллиона уплачены юридическими лицами, еще 90 миллионов – физическими лицами-предпринимателями.

Больше всего денег в виде туристического сбора в государственный бюджет отчислил Киев. Столица пополнила бюджет на 68 миллионов гривен.

Второе место в топ-5 городов/регионов по уплате туристического заняла Одесская область с показателем в 26,8 миллиона гривен, третье — Львовская область, заработав за 2021 год 23 миллиона гривен, четвертое – Киевская, 15,3 миллиона гривен.

Замыкает пятерку лидеров Закарпатская область. Этот регион отчислил в госбюджет в виде туристического сбора 11,7 миллиона гривен, что вдвое больше по сравнению с 2020 годом, когда доход в бюджет составил 5,6 миллиона гривен.

В топ-5 лидеров по уплате туристического сбора вошли город Киев и 4 области. Фото: пресс-служба ГАРТ

"В 2022 году мы нацелены установить прозрачные и честные правила для всех участников рынка. Верю, в этом году Верховная Рада примет закон "О туризме", который установит системные принципы в работе туристической отрасли, которая, откровенно, в течение 30 лет развивалась хаотично", — прокомментировала глава Государственного агентства развития туризма Марьяна Олеськив, отметив, что туристический сбор — это важный индикатор развития туристической отрасли.

Уточняем: ставка сбора устанавливается по решению местных советов за период временного размещения в размере до 0,5% для внутреннего туризма и до 5% для въездного. На 2021 год суммы составляли до 30 гривен для внутреннего туризма и до 300 гривен для въездного туризма.

Напомним, в 2021 году расходы иностранных туристов в Украине составили порядка 929 долларов за период пребывания.

Украину посетило более 4 миллионов иностранцев, что превысило аналогичный показатель 2020 года на 26%.

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