Названы топ-5 стран, граждане которых тратят в Украине больше всего денег

В 2021 году больше всего денег потратили в Украине туристы из Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Омана, Канады и США. Об этом сообщила глава Государственного агентства развития туризма Украины Марьяна Олеськив.

По ее словам самые большие суммы за время путешествия по Украине оставляли граждане Объединенных Арабских Эмиратов. В среднем они тратят 2220 долларов на человека.

Туристы из Саудовской Аравии и Омана выделяют на путешествие для одного человека около 1 500 долларов. Это меньше, чем тратят граждане ОАЭ, но больше чем обычно оставляют туристы, из других, привычных для Украины, стран, отметила Олеськив.

В среднем граждане Канады тратят во время путешествия по Украине 1250 долларов на человека, США — 1125 долларов.

"В среднем туристы находились в Украине от 7 до 10 дней, тратя 929 долларов США", — подытожила глава Гостуризма.

Она добавила, что за первые девять месяцев 2021 года Украину посетило более 3 миллионов иностранцев, что превысило аналогичный показатель 2020 года на 12,6%. Годовой показатель подсчитают позже.

Ранее Олеськив сообщала, что ведомство совместно с общественными союзами организовало промотуры для саудовских туроператоров, которые и промотировали нашу страну с такой позиции, которая бы заинтересовала непосредственно их сограждан.

Граждане из других стран также вскоре могут начать чаще ездить в Украину. После того, как популярное британское издание The Independent включило Одессу в список лучших городов для путешествий в 2022 году , с 27 марта Wizz Air запустит прямые рейсы из Лондона в Одессу.

Таким образом вполне вероятно, что этим летом мы увидим много британцев на черноморском курорте.

Преимуществами Одессы туристические эксперты назвали отличную архитектуру XIX века, богатое историческое наследие, расположение на берегу моря, пляж Аркадию, удобное и самое дешевое в Европе транспортное сообщение аэропорта с центром города и возможность путешествовать в Украину без виз. Также британцы считают выгодными цены на проживание в одесских гостиницах.

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