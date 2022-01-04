Украина вошла в ТОП-5 стран, наиболее быстро восстановивших авиасообщение в 2021 году

Украина заняла 4-е место среди европейских стран по восстановлению в 2021 году авиатрафика, уступив Албании, Боснии и Герцеговине и Армении, но обогнав Грецию.

Украина заняла 4 место в списке стран, которые показали минимальное падение авиатрафика в 2021 году по сравнению с допандемическим 2019 годом. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные Европейской организации по безопасности аэронавигации (Евроконтроль).

В тройке стран-лидеров по восстановлению авиатрафика Албания (-8%), Босния и Герцеговина (-20%) и Армения (-22%).

Украина сократила объемы авиатрафика на 26%, заняв 4 строчку рейтинга. В 2021 году страна осуществила 134 тысячи авиарейсов. Положительная динамика увеличения трафика в Украине произошла за счет постепенного восстановления транзитного потенциала.

Замыкает лидерскую пятерку Греция (-27%).

Меньше всего пострадали страны, расположенные к югу и востоку от Европы, отметили аналитики Евроконтроля. Еще четыре страны (Босния и Герцеговина, Армения, Украина и Греция) потеряли менее 30%. В разгар летнего сезона некоторые страны очень близко подошли к уровню 2019 года, в частности Греция, где в августе уровень полетов достиг 94% допандемического трафика.

А медленнее всего в прошлом году авиационная отрасль восстанавливалась в Великобритании, Финляндии и Ирландии. Все три страны показали сокращение авиатрафика на 62% по сравнению с 2019 годом.