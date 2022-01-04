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Украина вошла в ТОП-5 стран, наиболее быстро восстановивших авиасообщение в 2021 году
Украина заняла 4-е место среди европейских стран по восстановлению в 2021 году авиатрафика, уступив Албании, Боснии и Герцеговине и Армении, но обогнав Грецию.
Украина заняла 4 место в списке стран, которые показали минимальное падение авиатрафика в 2021 году по сравнению с допандемическим 2019 годом. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные Европейской организации по безопасности аэронавигации (Евроконтроль).
В тройке стран-лидеров по восстановлению авиатрафика Албания (-8%), Босния и Герцеговина (-20%) и Армения (-22%).
Украина сократила объемы авиатрафика на 26%, заняв 4 строчку рейтинга. В 2021 году страна осуществила 134 тысячи авиарейсов. Положительная динамика увеличения трафика в Украине произошла за счет постепенного восстановления транзитного потенциала.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Замыкает лидерскую пятерку Греция (-27%).
Меньше всего пострадали страны, расположенные к югу и востоку от Европы, отметили аналитики Евроконтроля. Еще четыре страны (Босния и Герцеговина, Армения, Украина и Греция) потеряли менее 30%. В разгар летнего сезона некоторые страны очень близко подошли к уровню 2019 года, в частности Греция, где в августе уровень полетов достиг 94% допандемического трафика.
А медленнее всего в прошлом году авиационная отрасль восстанавливалась в Великобритании, Финляндии и Ирландии. Все три страны показали сокращение авиатрафика на 62% по сравнению с 2019 годом.
Динамика количества полетов в воздушном пространстве Украины с начала 2021 года: ноябрь — 19 942 рейса, октябрь — 25 090 рейсов, сентябрь — 26 241 рейс, август — 29 048 рейсов, июль — 26 952 рейса, июнь — 21 113 рейсов, май — 16 986 рейсов, апрель — 13 661 рейс, март — 12 160 рейсов, февраль — 8 758 рейсов, январь — 9 842 рейса.