ЕС отложил введение обязательной оплаты за разрешение на безвизовые поездки

Евросоюз отложил до конца 2022 года запуск системы ETIAS, в соответствии с которой для представителей стран-безвизовых партнеров вводился сбор в размере 7 евро за получение разрешения для поездок на три года.

Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на документы профильного агентства ЕС EU-LISA, имеющегося в распоряжении издания.

Новые правила пересечения границы ЕС будут касаться и украинцев. Предполагалось, что после старта системы и определенного переходного периода для ее адаптации въезд граждан Украины в Евросоюз по биометрическому паспорту будет возможен только при предварительной авторизации в новой системе безопасности. Проверка должна быть платной, а ее результаты будут действительны в течение трех лет.

В ЕС подчеркивают, что регистрация не является аналогом визы, поскольку не требует подтверждения цели въезда или предоставления сопроводительных документов (подтверждения доходов, статуса и т.п.).

Заявку на разрешение можно будет оформить онлайн, и в большинстве своем будет выдаваться сразу через несколько секунд или минут.

В Евросоюзе заявили, что на заполнение анкеты нужно будет потратить не больше 20 минут.

Предоставленные путешествующими данные будут автоматически сверяться с данными в базах ЕС для проверки того, не превысило ли лицо время пребывания в ЕС, не совершало ли преступлений на территории ЕС, нет ли других специфических запретов на въезд и т.д.

Евросоюз еще в 2016 году принял принципиальное решение об изменении порядка пропуска через границу граждан тех государств, которые имеют право безвизового въезда в ЕС. В 2018 Европарламент утвердил законодательство, устанавливавшее параметры новой системы, получившей название ETIAS (European Travel Information and Authorisation System).

Впрочем, сроки запуска системы несколько раз переносили, в том числе из-за необходимости дополнительного финансирования и в утверждении технического законодательства, которое приняли только в 2021 году. Тогда в Брюсселе ожидали, что систему ETIAS можно будет запустить с начала 2022 года, но дату снова пришлось перенести.

Ни 1 января, ни в начале года ETIAS не будет доступен. Впрочем, в профильном агентстве не намерены откладывать его запуск на следующий год. Есть политическое решение о том, что система должна технически работать в 2022 году, заявляют в профильном агентстве ЕС, отмечая, что соблюдение этого дедлайна будет "вызовом".

В "едином программном документе на 2022-2024 годы" агентства EU-LISA установлен плановый срок запуска ETIAS на декабрь 2022 года.

В феврале-2022 должен появиться веб-сайт системы ETIAS. В июне должна заработать Entry-Exit System – единая электронная система регистрации въезда и выезда в Шенгенскую зону, которая является обязательной для запуска ETIAS. Также должны пройти кадровые конкурсы и укомплектован штат, который будет обрабатывать запросы на авторизацию.

Впрочем, законодательство ЕС требует, чтобы минимум полгода регистрация в системе была добровольной, причем этот срок может быть продлен. Таким образом, платная регистрация поездок в ЕС для украинцев не станет обязательной в этом году.

Отметим, подорожание коммунальных услуг в Украине привело к значительному увеличению числа граждан, которые выезжают на работу в соседнюю Польшу. Так, количество украинцев, приезжающих на работу в Польшу, увеличилось на 25%, заявили в аналитическом центре компании по международному трудоустройству Gremi Personal.