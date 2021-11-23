Виновато подорожание коммуналки: на 25% больше украинцев стали выезжать на заработки в Польшу

Удорожание коммунальных услуг в Украине привело к значительному увеличению числа граждан, которые выезжают на работу в соседнюю Польшу. Об этом сообщает сайт Минфин.

О том, что количество украинцев, приезжающих на работу в Польшу, увеличилось на 25%, заявили в аналитическом центре компании по международному трудоустройству Gremi Personal. Отмечается, что выросло количество заявок на вакансии от граждан Украины, которые никогда не работали за рубежом.

«С сентября мы наблюдаем сезонный интерес к работе в Польше. Однако последние два месяца все больше получаем заявок от украинцев, которые утверждают, что едут на работу в Польшу из-за нехватки денег на оплату коммунальных услуг, а также желания заработать на подарки и празднование Нового года», — утверждают в компании.

Финансовые трудности стимулируют выехать на работу в Польшу и тех украинцев, кто ранее никогда не работал за границей.

«Они выбирают Польшу из-за географической близости и потому, что на польских заводах можно работать три месяца по безвизу, не имея подобного опыта работы в Украине», — отметила директор Департамента рекрутации компании по международному трудоустройству Gremi Personal Анна Джоболда.

В аналитическом центре компании заявили, что причина выезда в Польшу 80,6% украинцев — более высокие зарплаты.

Напомним, в Польше резко выросло количество украинских трудовых мигрантов в молодом возрасте. Многие молодые украинцы приезжают в Польшу вскоре после окончания учебы. В результате самой массовой группой украинских трудовых мигрантов стали люди в возрасте 26-35 лет. Большинство из них — мужчины. При этом быстро снижается доля рабочих, не владеющих польским языком.

Причем в Польше из более 19 тысяч иностранцев, которые занимаются собственным бизнесом, 4786 человек являются гражданами Украины — это самая крупная группа, она составляет 25% от общего количества. Больше всего украинцы открывают бизнес в сфере услуг, производства и строительства.