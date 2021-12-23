Украина заключила соглашение о безвизе с Сейшелами

В четверг, 23 декабря, Кабинет министров утвердил проект соглашения с правительством Сейшельских островов о взаимной отмене визовых требований. Об этом стало известно из трансляции заседания украинского правительства.

Соглашение предусматривает, что граждане Украины и Сейшельских островов могут находиться на территории другой страны сроком до 90 дней в течение 180 дней.

Сейшелы — архипелаг в Индийском океане, к востоку от Африки, он состоит из 115 островов. Здесь много пляжей, коралловых рифов и заповедников с редкими видами животных, в том числе гигантскими черепахами. Страна популярна среди туристов.

Перед этим министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что по состоянию на декабрь 2021 года граждане Украины имеют право въезжать в упрощенном порядке в 160 стран мира. Безвиз распространяется на 108 государств и территорий, в 52 страны въезд происходит по упрощенной процедуре электронной визы или визы по прибытии.

Напомним, в октябре 2021 года Сербия вдвое увеличила для украинцев срок безвизовых поездок. Это произошло на фоне появившейся в ряде СМИ информации, что отдельные государства ЕС поставили вопрос возможности отмены безвизового режима со странами Западных Балкан, а также с Украиной, Грузией и Молдовой из-за злоупотреблений со стороны граждан этих государств.

Механизм приостановления действия безвиза предусматривает, что увеличение более чем на 50% случаев незаконного пребывания или низкий уровень одобрения заявлений о предоставлении убежища может привести к повторному введению виз.

Украина работает над соглашениями не только по безвизу в туристической сфере. Так, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что соглашение о "промышленном безвизе" будет подписано до конца 2021 года. По его словам, это облегчит доступ части украинской продукции на европейские рынки и улучшит конкурентные позиции Украины на рынках других стран. Однако затем срок завершения переговоров "перенесли" на 2022 год.