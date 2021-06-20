Политика и экономика 50 минут назад

Шмыгаль рассказал, когда Украина может получить "промышленный безвиз" с ЕС

В Кабмине считают, что "промышленный безвиз" даст возможность украинским производителям получать необходимые сертификаты в Украине, а не искать официального представителя в ЕС

Денис Шмыгаль. Фото: Facebook Денис Шмыгаль. Фото: Facebook
Денис Шмыгаль. Фото: Facebook

До конца 2021 года Украина может подписать "промышленный безвиз" с Европейским союзом.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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"Именно такие прогнозы дает наше Министерство экономики после положительной оценки первого этапа оценивания украинской инфраструктуры качества. Заключение Соглашения АСАА ("промышленный безвиз" с ЕС) станет сигналом всему миру, что в Украине качественное промышленное производство, которому можно доверять", — написал глава правительства.

По словам главы Шмыгаля, "промышленный безвиз" также даст возможность украинским производителям промышленной продукции получать необходимые сертификаты в Украине, а не искать официального представителя в Евросоюзе.

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"Подписание соответствующего соглашения облегчит доступ части украинской продукции на европейские рынки и улучшит конкурентные позиции Украины на рынках других стран", — подчеркнул Шмыгаль.

Ранее сообщалось, что согласно первому отчету экспертов миссии Европейского Союза украинская законодательная база имеет высокое соответствие с базой ЕС.

Этот этап является весомым на пути к заключению "промышленного безвиза" с Европейским Союзом.

Напомним, в правительстве Украины рассчитывают в 2021 году подписать с ЕС соглашение о "промышленном безвизе".

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