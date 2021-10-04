Политика 30 минут назад

В ЕС рассказали, грозит ли украинцам отмена безвиза

Еврокомиссия будет мониторить антикоррупционные критерии по "механизму приостановления безвиза" с Украиной

В ЕС считают, что безвиз является заслуженным для Украины В ЕС считают, что безвиз является заслуженным для Украины
В ЕС считают, что безвиз является заслуженным для Украины

В ЕС сейчас не рассматривают возможность отмены безвизового режима для украинцев, несмотря на критику со стороны Европейской палаты аудиторов о неполном выполнении критериев безвиза.

Об этом "Европейской правде" заявила глава группы поддержки Украины в Еврокомиссии, заместитель генерального директората по вопросам соседства и расширения ЕК Катарина Матернова.

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"Отвечу прямо: безвиз является заслуженным для Украины, он также является результатом того, что Украина выбрала европейское будущее. А значит, визовая либерализация является хорошим примером и стимулом для других стран с аналогичным стремлением", — заявила она.

Однако в теории в Еврокомиссии не исключают ни одного из вариантов.

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"Мы будем и в дальнейшем мониторить антикоррупционные критерии по "механизму приостановления безвиза", включающему непрерывное выполнение индикаторов либерализации и рекомендаций", — сказала Матернова.

Напомним, на прошлой неделе в ряде СМИ появилась информация, что отдельные государства ЕС поставили вопрос возможности отмены безвизового режима со странами Западных Балкан, а также с Украиной, Грузией и Молдовой, из-за злоупотреблений со стороны граждан этих государств.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер опроверг информацию о том, что отдельные страны ЕС подняли вопрос о возможности отмены безвизового режима с рядом стран, в том числе с Украиной и Молдовой.

90-дневный безвизовый режим посещения стран ЕС сейчас действует для граждан Сербии, Черногории, Македонии (с 2009 года), Албании, Боснии и Герцеговины (с 2010 года), Молдовы (с 2014 года), Украины и Грузии (с 2017 года).

Механизм приостановления действия безвиза предусматривает, что увеличение более чем на 50% случаев незаконного пребывания или низкий уровень одобрения заявлений о предоставлении убежища может привести к повторному введению виз. К этому же может привести и отказ соответствующих стран принимать обратно своих граждан из стран Евросоюза.

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