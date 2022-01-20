Иностранцы в 2021 году тратили в Украине каждые сутки около тысячи долларов — исследование

В 2021 году среднесуточные расходы иностранных туристов в Украине составили порядка $929.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства развития туризма Украины (ГАРТ).

По данным агентства, среднее время посещения составляет 7-9 дней.

Согласно исследованию ГАРТ, среди путешественников наибольшие среднесуточные расходы имели граждане Объединенных Арабских Эмиратов, которые ежедневно тратили $2220. Граждане Саудовской Аравии и Омана тратили $1500, Канады – $1250 ежедневно, США – $1125.

Как сообщила глава ГАРТ Марьяна Олеськив, в 2021 году, несмотря на пандемию, в Украину приехало гораздо больше туристов, чем в доковидные времена.

"По таким показателям, как туристический сбор, за девять месяцев 2021 года мы видели рост на 20% по сравнению с 2019 годом. Это стало возможным из-за того, что для нас открылись новые туристические рынки – ОАЭ и Саудовской Аравии. Прогноз на 2022 год еще более положительный. Ожидаем повторные и первые визиты туристов из стран, проявивших интерес в 2021 году. К ним присоединятся новые страны", – заявила Олеськив.

По ее словам, в целом за 2021 год Украину посетило более 4 млн иностранцев, что почти на 26% превысило аналогичный показатель 2020 года.

Основной целью визитов иностранцев в прошлом году были отпуск, досуг и отдых (29,5%). В деловую поездку приехали 25,9% респондентов, навещали родных и друзей 22,4% опрошенных. На лечение и оздоровление приехали 11,7% иностранцев, на шопинг всего 4%. Еще 1,2% путешественников посетили Украину в поисках собственных корней.

При этом 36,5% иностранцев путешествовали по Украине семьями, 35,4% — в одиночку, 21,8% путешественников — вместе с друзьями. С коллегами или в составе туристических групп путешествовали 5,1% и 1,2% интуристов соответственно.

Напомним, за первые девять месяцев 2021 года Украину посетило более 3 миллионов иностранцев, что превысило аналогичный показатель 2020 года на 12,6%.