Продаж Ідея Банку: НБУ продовжив на три місяці термін польському холдингу на вихід з українського ринку

29 жовтня Getin Holding S.A отримав рішення Національного банку України щодо продовження на три місяці наданого 29 квітня 2024 року шестимісячного терміну для продажу дочірнього українського Ідея Банк.

Про це йдеться у повідомленні холдингу на Варшавській фондовій біржі, пише "Інтерфакс-Україна".

"При винесенні рішення про внесення змін Національний банк України врахував прохання Емітента щодо подовження строку реалізації акцій АТ "Ідея Банк" (IBU), зокрема укладення договору купівлі-продажу акцій IBU від 18 жовтня 2024 року", - зауважують у компанії.

Перший в Україні продаж банку за часи великої війни

Польский Getin Holding продав Ідея Банк Україна, де полякам належало 100% акцій, компанії з групи ТАС Сергія Тігіпка за 34 мільйона доларів. Це перша транзакція M&A в банківському секторі з початку повномасштабної війни.

Продати банк від польського Getin Holding вимагав НБУ, який дав 6 місяців на продаж його 100% частки у статутному капіталі фінустанові.

Аналогічну вимогу висунуто до основного власника Getin Holding Лешека Чарнецького. Він мав півроку на те, щоб продати холдингу 44,98% акцій Ідея Банку (145 318 179 штук). Як альтернатива, НБУ дозволив Чарнецькому продати свою частку в самому Getin Holding або компанії LC Corp BV, якій належить 34,17% холдингу.

Раніше Getin Holding S.A. 28 березня отримала рішення Нацбанку України про тимчасову заборону права голосу стосовно 100% акцій українського Ідея Банку, що йому належать.

Заборона здійснилась через визнання небездоганної ділової репутації як самого фінансового холдингу, так і його основного власника Лешека Чарнецького. Вказано, що НБУ встановив для Чарнецького та Getin Holding термін для усунення порушення в 1 рік. Причини визнання репутації Чарнецького та Getin Holding небездоганною НБУ не вказує.

2020 року власник польського Idea Bank Лєшек Чарнецький став фігурантом розслідування польських правоохоронців, а сам банк через борги було передано одному з найбільших банків Польщі Pekao. При цьому, оскільки український Ідея Банк у складі холдингу був відділений від Idea Bank Poland, розслідування на цей актив не вплинуло.

Нагадаємо, що купівлею фінустанови цікавились ще ПУМБ Ріната Ахметова та "Нова пошта".

Ідея Банк вдалося продати не з першої і навіть не з другої спроби. Через пандемію коронавірусу зірвалась угода про придбання банку компанією Dragon Capital Томаша Фіали, а вторгнення РФ зірвало угоду Getin Holding з банком ПУМБ.

Про Ідея Банк

Ідея Банк (раніше - Плюс банк) заснований у 1989 році. Згідно з даними НБУ, станом на початок березня 2024 року банк за розміром активів посідав 26-те місце (11,01 млрд грн) серед 63 банків, що діяли в країні. Його чистий прибуток за 2023 рік становив 509,9 млн грн.

Ідея Банк працює в сегменті роздрібного бізнесу та фокусується на обслуговуванні фізичних осіб. Основними продуктами банку є кредити готівкою, кредитні картки, депозити, поточні рахунки та дебетові картки.

Станом на 30 червня 2024 року загальний баланс Ідея Банку становив майже 162 млн доларів.