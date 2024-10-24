Банкір Денис Горбуненко: Продаж Ідея Банку – індикатор зміцнення українського капіталу в банківському секторі

Продаж польською компанією Getin Holding українського активу – Ідея Банку – групі "ТАС" Сергія Тігіпка є знаковою подією для вітчизняного фінансового ринку, адже демонструє тенденцію до зміцнення позицій українського капіталу в банківському секторі.

Про це пише банкір, фінансист та інвестор Денис Горбуненко у своєму блозі на LinkedIn.

"Продаж банку з іноземним капіталом українському власнику є індикатором того, що саме банки з місцевим капіталом демонструють більшу стійкість та гнучкість в умовах війни. Українські банки готові брати на себе більші ризики і продовжують розвиватися. Іноземні гравці обирають більш виважену стратегію та вкладають кошти у безризикові активи", – вважає він.

За словами Горбуненка, дані Нацбанку України підтверджують, що банки з українським капіталом більш активно нарощують свої кредитні портфелі, тоді як іноземні фінустанови зосереджують інвестиції на безризикових активах, зокрема ОВДП або депсертифікати НБУ. Частка українських банків у структурі активів банківської системи постійно зростає, навіть без урахування держбанків.

Водночас, як зазначає інвестор, масового виходу іноземних банків з України не варто очікувати в найближчому майбутньому.

"Це малоймовірно. Бо насамперед це питання ціни, а саме готовності іноземних структур продавати українські активи, в які за останні роки було інвестовано чималі кошти", – додає він.

Горбуненко також пише, що зараз м’яч на боці українських гравців, і "у них є всі шанси суттєво зміцнити свої позиції та здобути нових клієнтів".

Нагадаємо, у січні 2021 року польська влада здійснила примусову реструктуризацію польського IdeaBank S.A., що також належав Getin Holding.

Через пандемію коронавірусу зірвалась угода про придбання українського Ідея Банку компанією Dragon Capital Томаша Фіали, а вторгнення РФ зірвало угоду Getin Holding з банком ПУМБ.

У квітні 2024 року Нацбанк України поставив вимогу перед польськими акціонерами Ідея Банку за пів року продати український актив.

18 жовтня група "ТАС" повідомила про підписання договору купівлі-продажу Ідея Банку. Покупцем 100% акцій стала кіпрська компанія Alkemi Limited, що входить до групи "ТАС". Базова сума угоди становитиме 34 мільйони доларів.

Денис Горбуненко – підприємець, банкір, фінансист та інвестор. Свого часу керував найбільшими банками в Україні. Останні 15 років займається міжнародною інвестиційною діяльністю здебільшого в фінансово-банківському секторі та на ринку нерухомості у Великій Британії та країнах ЄС.