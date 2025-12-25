Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,15

+0,05

EUR

49,68

+0,05

Наличный курс:

USD

42,15

42,00

EUR

49,85

49,65

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Импорт оборонных товаров без пошлин: изменяющийся с 26 декабря

оружие
Украина усиливает обороноспособность из-за таможенных льгот / Pixabay

С 26 декабря 2025 года в Украине вступают в силу законы №4709-IX и №4710-IX, предусматривающие расширение перечня и продолжение действия льгот по уплате таможенных платежей при импорте отдельных товаров оборонного назначения.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Верховной Рады.

Таможенные льготы для оборонной сферы

Принятыми законами расширены и уточнены механизмы налогового стимулирования импорта товаров оборонного и энергетического назначения.

В частности, перечень ввозимых в Украину товаров с освобождением от НДС дополнен симуляторами боевых действий. Льгота распространяется на импорт для нужд правоохранительных органов, Министерства обороны, Вооруженных сил Украины и других военных формирований.

Также расширен перечень производственных операций, в рамках которых разработчики и производители беспилотников, машин механизированного разминирования и средств противодействия технической разведке могут импортировать товары без уплаты таможенных платежей. Теперь налоговые льготы применяются не только для производства и ремонта, но и для модернизации продукции оборонного назначения.

Отдельно урегулирован вопрос изменения целевого использования импортируемых товаров. Речь идет о случаях, когда оборудование оказалось непригодным к использованию, было уничтожено или потеряно в результате аварий или форс-мажорных обстоятельств, а также когда производитель отказывается от его дальнейшего применения при уплате таможенных платежей или вывозе товаров за пределы Украины.

Кроме того, продлены сроки действия налоговых льгот. До 2027 года освобождение от пошлин и налогов будет действовать для беспилотных летательных аппаратов, прицелов, тепловизоров, антидроновых ружей и другого оборудования, ввозимого как предприятиями, так и гражданами. До 2029 г. льготы сохранятся для оборудования возобновляемой энергетики, в частности гидравлических турбин, ветрогенераторов и сопутствующих систем.

Напомним, Кабмин принял постановление, передающее Министерству обороны функции по определению критичности предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и организации бронирования их работников.

Автор:
Ольга Опенько