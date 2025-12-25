Импорт оборонных товаров без пошлин: изменяющийся с 26 декабря

С 26 декабря 2025 года в Украине вступают в силу законы №4709-IX и №4710-IX, предусматривающие расширение перечня и продолжение действия льгот по уплате таможенных платежей при импорте отдельных товаров оборонного назначения.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Верховной Рады.

Таможенные льготы для оборонной сферы

Принятыми законами расширены и уточнены механизмы налогового стимулирования импорта товаров оборонного и энергетического назначения.

В частности, перечень ввозимых в Украину товаров с освобождением от НДС дополнен симуляторами боевых действий. Льгота распространяется на импорт для нужд правоохранительных органов, Министерства обороны, Вооруженных сил Украины и других военных формирований.

Также расширен перечень производственных операций, в рамках которых разработчики и производители беспилотников, машин механизированного разминирования и средств противодействия технической разведке могут импортировать товары без уплаты таможенных платежей. Теперь налоговые льготы применяются не только для производства и ремонта, но и для модернизации продукции оборонного назначения.

Отдельно урегулирован вопрос изменения целевого использования импортируемых товаров. Речь идет о случаях, когда оборудование оказалось непригодным к использованию, было уничтожено или потеряно в результате аварий или форс-мажорных обстоятельств, а также когда производитель отказывается от его дальнейшего применения при уплате таможенных платежей или вывозе товаров за пределы Украины.

Кроме того, продлены сроки действия налоговых льгот. До 2027 года освобождение от пошлин и налогов будет действовать для беспилотных летательных аппаратов, прицелов, тепловизоров, антидроновых ружей и другого оборудования, ввозимого как предприятиями, так и гражданами. До 2029 г. льготы сохранятся для оборудования возобновляемой энергетики, в частности гидравлических турбин, ветрогенераторов и сопутствующих систем.

