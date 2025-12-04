Парламент підтримав податкові пільги на імпорт товарів для потреб оборони

Верховна Рада ухвалила законопроєкти №14169 та №14170, які звільняють від ПДВ імпорт товарів для потреб оборони, зокрема комплектуючих для дронів, машин розмінування та засобів РЕБ. Рішення підтримали 272 депутати.

Як пише Delo.ua, про це повідомив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк.

ПДВ-пільги для оборонного виробництва

Два законопроєкти вносять відповідні зміни до Податкового та Митного кодексів.

Запроваджені пільги передбачають:

Звільнення від ПДВ на імпорт товарів, необхідних для виробництва та модернізації дронів, машин розмінування, засобів радіоелектронної боротьби та іншого оборонного обладнання.

на імпорт товарів, необхідних для виробництва та модернізації дронів, машин розмінування, засобів радіоелектронної боротьби та іншого оборонного обладнання. Безподаткове ввезення тренажерів і симуляторів бойових дій.

тренажерів і симуляторів бойових дій. Уточнення процедури списання знищених або забракованих деталей.

знищених або забракованих деталей. Можливість реалізації імпортованих, але невикористаних комплектуючих без штрафних санкцій.

Також продовжено термін дії окремих пільг:

До 2027 року — на дрони, приціли, тепловізори та інші товари оборонного призначення.

— на дрони, приціли, тепловізори та інші товари оборонного призначення. До 2029 року — на вітроенергетичні установки та обладнання для сектору відновлюваної енергетики.

Згідно з пояснювальною запискою, реалізація законопроєкту не потребує додаткових видатків із державного чи місцевих бюджетів. Водночас запроваджені зміни дадуть змогу раціональніше використовувати фінансові ресурси підприємств оборонно-промислового комплексу та уникнути "заморожування" коштів у непридатних для застосування запасах.

Крім того, ухвалення законопроєкту сприятиме зниженню собівартості компонентів для виробництва безпілотних систем та іншої оборонної продукції. Це, своєю чергою, дозволить суттєво скоротити бюджетні видатки на закупівлі відповідного обладнання.

Очікувані правові та соціальні наслідки

Прийняття законопроєкту забезпечить:

Здешевлення виробництва та модернізації дронів, машин розмінування, засобів радіоелектронної протидії та іншої оборонної техніки.

Оперативне постачання сил безпеки та оборони модернізованими технічними засобами.

Зменшення ризиків нецільового використання імпортованих компонентів.

Створення рівних і справедливих умов для розробників та виробників оборонної продукції в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, Рада продовжила ПДВ-пільги на імпорт енергообладнання до 2028 року.