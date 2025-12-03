Рада продовжила ПДВ-пільги на імпорт енергообладнання до 2028 року

Верховна Рада України прийняла продовження ввізних податкових пільг для енергетичного обладнання та товарів оборонного призначення.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення голови Комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрія Геруса.

Народні депутати підтримали ПДВ-пільгу на імпорт енергетичного обладнання на період 2026-2028 років. Відповідна поправка була включена до законопроекту №14097, який сьогодні ухвалили у другому читанні.

Яке обладнання підпадає під пільги

Звільнення від ПДВ поширюється на імпорт обладнання для:

Вітроелектростанцій,

Сонячних електростанцій,

Установок зберігання енергії (накопичувачів),

Газопоршневої генерації,

Газотурбінної генерації.

За словами Геруса, ця норма сприятиме більшим інвестиціям у енергетичний сектор та швидшому відновленню та розвитку енергосистеми України.

Продовження податкових пільг є особливо важливим в умовах масованих російських атак на енергетичну інфраструктуру України, коли країна потребує швидкого нарощування генеруючих потужностей.

Окрім енергетичного обладнання, законопроект також передбачає продовження податкових пільг для товарів оборонного призначення до 2027 року.

Нагадаємо, Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) нещодавно зверталася до Верховної Ради та уряду з закликом підтримати та ухвалити законопроєкти, які мають критичне значення для енергетичної безпеки країни, оскільки передбачають продовження дії пільг на імпорт енергетичного обладнання протягом усього 2026 року.