Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,33

--0,01

EUR

49,18

--0,13

Готівковий курс:

USD

42,30

42,20

EUR

49,35

49,20

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Рада продовжила ПДВ-пільги на імпорт енергообладнання до 2028 року

енергооб'єкт
Рада продовжила ПДВ-пільги на імпорт енергообладнання / Depositphotos

Верховна Рада України прийняла продовження ввізних податкових пільг для  енергетичного обладнання та товарів оборонного призначення.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення голови Комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрія Геруса.

Народні депутати підтримали ПДВ-пільгу на імпорт енергетичного обладнання на період 2026-2028 років. Відповідна поправка була включена до законопроекту №14097, який сьогодні ухвалили у другому читанні.

Яке обладнання підпадає під пільги

Звільнення від ПДВ поширюється на імпорт обладнання для:

  • Вітроелектростанцій,
  • Сонячних електростанцій,
  • Установок зберігання енергії (накопичувачів),
  • Газопоршневої генерації,
  • Газотурбінної генерації.

За словами Геруса, ця норма сприятиме більшим інвестиціям у енергетичний сектор та швидшому відновленню та розвитку енергосистеми України.

Продовження податкових пільг є особливо важливим в умовах масованих російських атак на енергетичну інфраструктуру України, коли країна потребує швидкого нарощування генеруючих потужностей.

Окрім енергетичного обладнання, законопроект також передбачає продовження податкових пільг для товарів оборонного призначення до 2027 року.

Нагадаємо, Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) нещодавно зверталася до Верховної Ради та уряду з закликом підтримати та ухвалити законопроєкти, які мають критичне значення для енергетичної безпеки країни, оскільки передбачають продовження дії пільг на імпорт енергетичного обладнання протягом усього 2026 року.

Автор:
Тетяна Гойденко