За січень-жовтень імпорт генераторів в Україні зріс у 3,6 раза

Імпорт в Україну електрогенераторних установок та обертових електричних перетворювачів у січні-жовтні 2025 року зріс у 3,6 раза порівняно з тим самим періодом 2024 року й сягнув $1,397 млрд.

Як інформує Delo.ua, про це пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Державну митну службу.

Найбільші постачальники цього обладнання у зазначений період – Румунія (19,5% від загального імпорту, $272,1 млн), Чехія (18,2%, $254,6 млн) і Польща (12,6%, $175,3 млн). Для порівняння: торік лідерами за постачанням були Китай ($88,3 млн), Туреччина ($80,6 млн) і Чехія ($54,6 млн).

У жовтні 2025 року імпорт цих товарів збільшився на 89,3% проти жовтня 2024 року – до $187,8 млн. Водночас цей показник був на 2% нижчим, ніж у вересні 2024 року.

Експорт електрогенераторів з України за січень-жовтень залишився незначним – $3,6 млн, більшість поставок припала на Чехію, Латвію та Болгарію.

Імпорт акумуляторів зріс на 53,4%

За десять місяців 2025 року імпорт електричних акумуляторів і сепараторів до них зріс на 53,4% і склав $1,06 млрд. Головним постачальником залишився Китай – $740,6 млн або 70,2% імпорту. На другому місці – В’єтнам ($96,2 млн, 9%), на третьому – Тайвань ($53,8 млн, 5%).

У 2024 році лідером із постачання акумуляторів також був Китай (82%), далі йшли Болгарія (3,1%) і Чехія (3%).

У жовтні 2025 року імпорт акумуляторів зріс на 13,2% порівняно з жовтнем 2024 року і склав $144,9 млн.

Експорт українських акумуляторів за січень–жовтень 2025 року становив $43,9 млн; основні напрямки експорту – Польща (33%), Німеччина (12,9%) та Франція (11,9%). Для порівняння, торік експорт був $34,1 млн, з приблизно 30% поставок до Польщі, 14,7% до Франції і 11% до Німеччини.

Зауважмо, попри масштабні удари по енергетичній інфраструктурі, українська економіка демонструє високу адаптивність: 80% підприємств забезпечені генераторами та альтернативними джерелами живлення.

Автор:
Тетяна Гойденко