Податкова зафіксувала штучне завищення цін на пристрої резервного живлення після відключень світла

Державна податкова служба України (ДПС) закликає продавців техніки зупинити недобросовісну практику штучного підвищення цін на пристрої резервного живлення після останнього блекауту.

Як пише Delo.ua, про це заявила в. о. голови ДПС Леся Карнаух.

Вона розповіла, що отримала декілька тривожних дзвінків.

"В той час, як люди сиділи без електрики та води по 12 – 18 годин, а енергетики робили все, щоб повернути світло в наші домівки, дехто вирішив підзаробити. Ми вже фіксуємо факти стрімкого підвищення цін на пристрої резервного живлення – в деяких випадках протягом останнього тижня аж до 30 %", – наголосила Карнаух.

Вона зауважила, що бажання заробити – логічне.

"Але ж не скористатися ситуацією та штучно піднімати ціни. Наприклад, одна з мереж протягом двох годин підвищила ціну на одну і ту саму зарядну станцію більше, ніж на 2 тисячі. Бо розуміють, що в критичній ситуації люди змушені будуть переплачувати", - підкреслила очільниця ДПС.

За її словами, переважно ціни підняли оптовики, реагуючи на зростання попиту з боку роздрібу.

ДПС обіцяє реагувати

Карнаух нагадала, що днями зустрічалася з представниками великих мереж, що працюють на ринку електроніки та техніки.

"Говорили про рівні та чесні правила гри, про прозорість у бізнесі й відповідальність перед суспільством. Останній блекаут став черговим випробуванням на міцність. І шкода, що гідно його пройти вистачає сил та совісті не всім", – додала Карнаух.

Очільниця ДПС зауважила, що податкова фіксує всі випадки та реагуватиме належним чином. У межах контролю за касовою дисципліною ДПС звертатиме увагу на правильність встановлення ціни на товар для коректного визначення розміру та повноти майбутніх податкових платежів.

"Дуже розраховую, що штучний стрибок цін – тимчасовий. Бо, насамперед, маємо керуватися взаємоповагою й підтримкою одне одного. І чесно працювати за єдиними правилами для всіх!" – підсумувала Карнаух.

Зауважимо, ДПС цьогоріч вже провела понад 2,5 тис. контрольних закупівель техніки та електроніки через маркетплейси та зафіксувала 162 випадки невидачі фіскальних чеків. За результатами виявлених порушень застосували майже 390 млн грн штрафів.