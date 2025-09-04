Суд відкрив провадження у справі про банкрутство мережі Eldorado через борги

Господарський суд міста Києва 3 вересня 2025 року офіційно відкрив провадження у справі про банкрутство ТОВ "Дієса", яке володіє мережею магазинів побутової техніки Eldorado.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Верховний суд.

Рішення було ухвалено через два роки після того, як кредитори ритейлера ініціювали процедуру. За цей час Eldorado двічі намагався затвердити план санації, щоб уникнути банкрутства, але обидва рази плани скасовувалися судом.

Уточнюється, що план санації передбачав відстрочку сплати значної частини боргу перед звичайними кредиторами та податковою до моменту отримання компанією компенсації за збитки від військової агресії Росії.

Суд визнав це умовою, яка не має конкретного терміну. Кредитори не знають, коли зможуть отримати свої кошти, адже це залежить від події, на яку боржник не має прямого впливу.

При цьому в плані були вказані граничні терміни "не пізніше 60 календарного місяця" для звичайних кредиторів і "не пізніше 36 календарного місяця" для податкової. Однак суд визнав їх умовними та формальними.

Також план ритейлера дозволяв скликати збори кредиторів для продовження терміну дії плану, якщо компенсація від країни-агресорки не буде отримана до певного місяця.

Ці умови створювали невизначеність для кредиторів і розцінювалися як завідомо невигідні для них.

План також не передбачав призначення керуючого санацією, а контроль за його виконанням залишався за генеральним директором ТОВ "Дієса".

Кредитори також заявили, що в плані були вказані недостовірні фінансові дані, зокрема щодо збитковості компанії з 2020 року та "штучної" дебіторської заборгованості перед пов’язаними особами.

Банкрутство Eldorado

Перший магазин "Ельдорадо" в Україні було відкрито 1999 року в Києві. Станом на серпень 2023 року в мережі Eldorado.ua було 70 магазинів у 49 містах. ТОВ "Дієса" створено 2009 року, статутний капітал - 70 тис. грн.

До повномасштабного вторгнення у 2022 році Forbes оцінював мережу Eldorado приблизно у $100 млн. Станом на серпень 2023-го оцінка впала до $45 млн.

У 2021-му за виторгом мережа посідала третє місце після Comfy та "Фокстроту". Виторг ТОВ "Дієса" у 2021 році становив 14,2 млрд грн, у 2022-му – 7,3 млрд грн. У 2023 році падіння прискорилося: продажі за шість місяців – трохи більше 1 млрд грн. Кількість співробітників скоротилася більш ніж на 40% з довоєнних 3518 людей.

У грудні 2022-го компанії мільйонера Віктора Поліщука, які управляють ТРЦ Gulliver, мережею Eldorado й кількома великими складами, від початку війни перестали обслуговувати кредити перед держбанками (Ощадбанком та Укрексімбанком).

У березні 2024 року Господарський суд Києва зобов’язав стягнути з Російської Федерації на користь Eldorado 141,4 млн грн завданої шкоди через повномасштабне російське вторгнення і упущену вигоду у $254 486.

У квітні 2024 року господарський суд Києва затвердив план досудової санації ритейлера побутової техніки та електроніки Eldorado.ua (ТОВ "Дієса"), що гарантує відшкодування 30% вимог кредиторів і дасть змогу ритейлеру уникнути процедури банкрутства.