Суд открыл производство по делу о банкротстве сети Eldorado из-за долгов

Хозяйственный суд города Киева 3 сентября 2025 официально открыл производство по делу о банкротстве ООО "Диеса", которое владеет сетью магазинов бытовой техники Eldorado.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в сообщении Верховного суда.

Украинский совет торговых центров отмечает, що решение было принято два года спустя после того, как кредиторы ритейлера инициировали процедуру. За это время Eldorado дважды пытался утвердить план санации во избежание банкротства, но оба раза планы отменялись судом.

Уточняется, что план санации предусматривал отсрочку уплаты большого числа долга перед обычными кредиторами и налоговой до момента получения компанией компенсации за ущерб от военной агрессии России.

Суд признал это условием, не имеющим конкретного срока. Кредиторы не знают, когда смогут получить свои средства, ведь это зависит от события, на которое должник не имеет прямого влияния.

При этом в плане были указаны предельные сроки "не позднее 60 календарных месяцев" для обычных кредиторов и "не позднее 36 календарных месяцев" для налоговой. Однако суд признал их условными и формальными

Также план ритейлера позволял созвать собрание кредиторов для продления срока действия плана, если компенсация от страны-агрессорки не будет получена до месяца.

Эти условия создавали неопределенность для кредиторов и расценивались как заведомо невыгодные для них. План также не предусматривал назначения управляющего санацией, а контроль за его исполнением оставался за генеральным директором ООО "Диеса".

Кредиторы также заявили, что в плане были указаны недостоверные финансовые данные, в частности по убыточности компании с 2020 года и "искусственной" дебиторской задолженности перед связанными лицами.

Банкротство Eldorado

Первый магазин "Эльдорадо" в Украине был открыт в 1999 году в Киеве. По состоянию на август 2023 г. в сети Eldorado.ua было 70 магазинов в 49 городах. ООО "Диеса" создано в 2009 году, уставный капитал - 70 тыс. грн.

До полномасштабного вторжения в 2022 году Forbes оценивал сеть Eldorado примерно в $100 млн. По состоянию на август 2023 года оценка упала до $45 млн.

В 2021-м за выручкой сеть занимала третье место после Comfy и "Фокстрота". Выручка ООО "Диеса" в 2021 году составила 14,2 млрд грн, в 2022-м - 7,3 млрд грн. В 2023 году падение ускорилось: продажи за шесть месяцев – чуть больше 1 млрд грн. Число сотрудников сократилось более чем на 40% из довоенных 3518 человек.

В декабре 2022-го компании миллионера Виктора Полищука, которые управляют ТРЦ Gulliver, сетью Eldorado и несколькими крупными складами, с начала войны перестали обслуживать кредиты перед госбанками (Сбербанком и Укрэксимбанком).

В марте 2024 года Хозяйственный суд Киева обязал взыскать с Российской Федерации в пользу Eldorado 141,4 млн грн причиненного ущерба из-за полномасштабного российского вторжения и упущенной выгоды в $254 486.

В апреле 2024 года хозяйственный суд Киева утвердил план досудебной санации ритейлера бытовой техники и электроники Eldorado.ua (ООО "Диеса"), что гарантирует возмещение 30% требований кредиторов и позволит ритейлеру избежать процедуры банкротства.