В магазинах Eldorado ввели электронные чеки: как это работает

Магазины сети Eldorado.ua в качестве дополнительной кассы внедрили программные регистраторы расчетных операций (ПРРО) на базе решения "Фискальный сервер iNNOVATE" от SystemGroup. Из-за полномасштабного вторжения проект приостановили, теперь ритейлер масштабировал его на всю сеть Eldorado.ua.

Об этом 19 апреля сообщила пресс-служба Eldorado.

Внедрение электронных чеков – часть стратегий построения омниканальной модели взаимодействия с клиентом и внедрение paperless. Последнее позволит в течение 2-3 лет оптимизировать расходы на печать чеков и снизить расходы на регламентное обслуживание физических РРО.

Особенностью "Фискального сервера iNNOVATE" является то, что в него также входит собственный электронный Cabi.Net, автоматизирующий смежные процессы, возникающие при работе с РРО/ПРРО в масштабах сети.

"Cabi.Net - более удобный вариант е-сервисов Налоговой службы: регистрации и перерегистрации ПРРО и хозяйственных единиц, хранения контрольной ленты, логирования всех действий и консолидации документооборота по ДПС по программным РРО", - уточняют в Eldorado.ua.

Напомним, что недавно в Украине все версии мобильного приложения ПРРО – для Android и iOS, для Windows и для вебверсии ПРРО – получили обновление. Речь идет о том, что актуализировали справочник УКТ ВЭД.