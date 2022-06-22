ПриватБанк открыл предпринимателям "Кассу" - программный кассовый аппарат на платежных POS-терминалах

ПриватБанк запустил для предпринимателей новый сервис "Касса" - позволяющий просто подключить и использовать POS-терминалы банка в качестве программного регистратора расчетных операций (ПРРО).

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Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

"Касса" - комплексное решение, совмещающее в себе онлайн-кабинет и приложение для POS-терминала.

Приложение "Касса" от ПриватБанка, встроенное в POS-терминал, выполняет функцию кассового аппарата - продажу товаров, оформление инкассации, внесение в кассу наличных денег для размена и прочее.

Онлайн-кабинет сервиса "Касса" позволяет онлайн регистрировать торговые точки, кассиров и кассы, не посещая налоговую службу. Кроме того, пользователи сервиса могут следить за продажами, вносить товары и услуги в справочник, фискализовать финансовые операции.

Стоимость сервиса "Касса" учтена в тариф по эквайрингу. Для подключения к сервису необходимо являться клиентом ПриватБанка и согласно инструкции зарегистрироваться в личном кабинете.

После регистрации банк установит POS-терминал с приложением "Касса".

Напомним, ПриватБанк запустил совместную с платежной системой Visa акцию по поддержке предпринимателей, владеющих кафе или ресторанами и активно принимающих оплату банковскими картами.