ПриватБанк разыграет среди кафе и ресторанов 21 грант по 20 тысяч гривен

Государственный ПриватБанк запустил совместную с платежной системой Visa акцию по поддержке предпринимателей, владеющих кафе или ресторанами и активно принимающих оплату банковскими картами.

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Как говорится в сообщении финучреждения, возможность получить один из грантов на сумму 20 тысяч гривен имеют как предприниматели ресторанного бизнеса, которые уже пользуются для приема платежей терминалами ПриватБанка, так и те, кто лишь планируют подключить эквайринг.

Для участия в проекте, открытом с 1 июня по 31 августа, нужно зарегистрироваться на сайте банка и в течение этого срока принимать с помощью POS-терминала банка оплаты на сумму не менее 20 тысяч гривен с карт Visa ПриватБанка.

Каждый месяц случайным образом будет определяется по семь победителей для получения грантов, которые будут перечислены на текущий счет соответствующего предприятия.

Напомним также, что ПриватБанка продлил до 1 июля бескомиссионное использование технологии Tap to Phone, которая позволяет использовать смартфоны в качестве терминалов для приема платежей.

Отметим также, что в апреле количество оплат покупок банковскими картами и электронными кошельками через сеть торговых POS-терминалов ПриватБанка выросло на 18% по сравнению с мартом - со 124 до 146 млн транзакций - за счет активного роста количества магазинов, принимающих карты к оплате.