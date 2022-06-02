- Категория
- Бизнес
- Дата публикации
-
ПриватБанк разыграет среди кафе и ресторанов 21 грант по 20 тысяч гривен
Государственный ПриватБанк запустил совместную с платежной системой Visa акцию по поддержке предпринимателей, владеющих кафе или ресторанами и активно принимающих оплату банковскими картами.
Как говорится в сообщении финучреждения, возможность получить один из грантов на сумму 20 тысяч гривен имеют как предприниматели ресторанного бизнеса, которые уже пользуются для приема платежей терминалами ПриватБанка, так и те, кто лишь планируют подключить эквайринг.
Для участия в проекте, открытом с 1 июня по 31 августа, нужно зарегистрироваться на сайте банка и в течение этого срока принимать с помощью POS-терминала банка оплаты на сумму не менее 20 тысяч гривен с карт Visa ПриватБанка.
Каждый месяц случайным образом будет определяется по семь победителей для получения грантов, которые будут перечислены на текущий счет соответствующего предприятия.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним также, что ПриватБанка продлил до 1 июля бескомиссионное использование технологии Tap to Phone, которая позволяет использовать смартфоны в качестве терминалов для приема платежей.
Отметим также, что в апреле количество оплат покупок банковскими картами и электронными кошельками через сеть торговых POS-терминалов ПриватБанка выросло на 18% по сравнению с мартом - со 124 до 146 млн транзакций - за счет активного роста количества магазинов, принимающих карты к оплате.