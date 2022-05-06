ПриватБанк продлил период без комиссии для использования смартфона в качестве платежного терминала

Период без комиссии, введенный ПриватБанком для технологии Tap to Phone, которая позволяет использовать смартфоны в качестве терминалов для приема платежей, продлен до 1 июля 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба финучреждения.

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Сейчас сервисом пользуется более 3 тысяч предпринимателей, он уже обслужил платежи на 26 млн грн.

Ранее период пользования услугой "Терминал" без комиссии был установлен до 1 мая.

Возможность принимать безналичные платежи на основе технологии Tap to Phone ПриватБанк и платежная система Visa запустили в декабре 2021 год. Она позволяет применять технику на базе Android с NFC-чипами в качестве полноценных POS-терминалов.

Комиссия за эквайринг при использовании решения "Терминал" при запуске составляла 1,7%.

Напомним, украинские предприниматели и ФОП могут свободно принимать оплату банковскими картами с помощью торговых POS-терминалов ПриватБанка независимо от возможности использования РРО.

ПриватБанк также запустил программу по выплате наличных по банковским картам банка в кассах супермаркетов и магазинов. Чтобы снять деньги с карты, нужно совершить покупку в магазине, а при оплате товара сообщить кассиру о желании снять наличные.