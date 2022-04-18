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В марте количество оплат на один POS-терминал выросло почти на 8% в сравнении с довоенным периодом, — ПриватБанк
По данным государственного ПриватБанка, в марте украинцы чаще оплачивали покупки картами: количество оплат на один POS-терминал выросло на 7,8% по отношению к довоенному периоду.
Больше всего бесконтактно украинцы платили за продукты питания. Из общего числа покупок, за которые платили через POS-термина, доля продуктов выросла с 48% до 56%.
По сравнению с довоенным временем увеличились объемы оплат покупок в сетях аптек с 7% в феврале до 12,5% в марте, и строительных и хозяйственных товаров – с 6,2 до 8%.
"С начала военных действий предприниматели стали активнее подключать сервис Терминал, позволяющий принимать безналичную оплату картами со смартфона без физического POS-терминала. На сегодняшний день сервисом пользуются более 3 тысяч предпринимателей, а общий объем оплат с помощью терминалов в смартфоне достиг 24 млн грн", — добавили в ПриватБанке.Подписывайтесь на наш YouTube канал
При этом по сравнению с довоенным периодом общий объемы оплаты картами и цифровыми кошельками через сеть POS-терминалов ПриватБанка сохранился практический неизменным – 32,5 млрд грн.
Напомним, украинские предприниматели и ФОП могут свободно принимать оплату банковскими картами с помощью торговых POS-терминалов ПриватБанка независимо от возможности использования РРО.
Фото: ua.depositphotos.com