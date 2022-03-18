Предприниматели могут свободно принимать карты к оплате, даже без наличия РРО — ПриватБанк

Украинские предприниматели и ФОП могут свободно принимать оплату банковскими картами с помощью торговых POS-терминалов ПриватБанка независимо от возможности использования РРО.

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Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

Сейчас 125 тысяч POS-терминалов, установленных ПриватБанком, ежедневно работают. Кроме того, есть возможность приема оплаты с помощью мобильного приложения "Терминал" без физического POS-терминала.

"ПриватБанк прилагает максимум усилий, чтобы торговцы в настоящее время могли вести свою деятельность так, как и раньше, принимали банковские карты к оплате за товар или услугу", — говорит Евгений Заиграев, руководитель дирекции по работе с бизнес-клиентами.

По его словам, финучреждение постоянно ищет возможность установить POS-терминал или мобильное приложение предпринимателям даже в регионах, где ведутся военные действия.

По уточнениям, полученным ПриватБанком от Государственной налоговой службы Украины, во время военного положения все штрафные санкции за нарушение законодательства по вопросам наличия и использования РРО отменены.

Также ПриватБанк до конца марта отменил для всех интернет-магазинов и клиентов e-commerce комиссии за прием безналичной оплаты картами украинских банков через сервис Liqpay.

Напомним, ПриватБанк запустил программу по выплате наличных по банковским картам банка в кассах супермаркетов и магазинов. Чтобы снять деньги с карты, нужно совершить покупку в магазине, а при оплате товара сообщить кассиру о желании снять наличные.