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Предприниматели могут свободно принимать карты к оплате, даже без наличия РРО — ПриватБанк
Украинские предприниматели и ФОП могут свободно принимать оплату банковскими картами с помощью торговых POS-терминалов ПриватБанка независимо от возможности использования РРО.
Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.
Сейчас 125 тысяч POS-терминалов, установленных ПриватБанком, ежедневно работают. Кроме того, есть возможность приема оплаты с помощью мобильного приложения "Терминал" без физического POS-терминала.
"ПриватБанк прилагает максимум усилий, чтобы торговцы в настоящее время могли вести свою деятельность так, как и раньше, принимали банковские карты к оплате за товар или услугу", — говорит Евгений Заиграев, руководитель дирекции по работе с бизнес-клиентами.Подписывайтесь на наш Telegram канал
По его словам, финучреждение постоянно ищет возможность установить POS-терминал или мобильное приложение предпринимателям даже в регионах, где ведутся военные действия.
По уточнениям, полученным ПриватБанком от Государственной налоговой службы Украины, во время военного положения все штрафные санкции за нарушение законодательства по вопросам наличия и использования РРО отменены.
Также ПриватБанк до конца марта отменил для всех интернет-магазинов и клиентов e-commerce комиссии за прием безналичной оплаты картами украинских банков через сервис Liqpay.
Напомним, ПриватБанк запустил программу по выплате наличных по банковским картам банка в кассах супермаркетов и магазинов. Чтобы снять деньги с карты, нужно совершить покупку в магазине, а при оплате товара сообщить кассиру о желании снять наличные.