Підприємці можуть вільно приймати картки до сплати, навіть без наявності РРО — ПриватБанк

Українські підприємці та ФОП можуть вільно приймати оплату банківськими картками за допомогою торгових POS-терміналів ПриватБанку, незалежно від можливості використання РРО.

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Про це повідомляє прес-служба ПриватБанку.

Наразі 125 тисяч POS-терміналів, встановлених ПриватБанком, щодня працюють. Крім того, є можливість прийому оплати за допомогою мобільного додатку "Термінал" без фізичного POS-терміналу.

"ПриватБанк докладає максимум зусиль, щоб торговці в даний час могли вести свою діяльність так, як і раніше, приймали банківські картки до оплати за товар або послугу", — говорить Євген Заіграєв, керівник дирекції по роботі з бізнес-клієнтами.

За його словами, фінустанова постійно шукає можливість встановити POS-термінал або мобільний додаток підприємцям навіть у регіонах, де ведуться військові дії.

За уточненнями, отриманими ПриватБанком від Державної податкової служби України, під час воєнного стану всі штрафні санкції за порушення законодавства з питань наявності та використання РРО скасовано.

Також ПриватБанк до кінця березня скасував для всіх інтернет-магазинів та клієнтів e-commerce комісії за прийом безготівкової оплати картками українських банків через сервіс Liqpay.

Нагадаємо, ПриватБанк запустив програму з виплати готівки за банківськими картками банку в касах супермаркетів та магазинів. Щоб зняти гроші з картки, потрібно зробити покупку в магазині, а при оплаті товару повідомити касира про бажання зняти готівку.