ПриватБанк розпочав прийом заявок на пільгові кредити для агробізнесу

Державний ПриватБанк, згідно з Постановою Кабінету міністрів №274, розпочинає прийом заявок за новою державною програмою пільгового кредитування агробізнесу.

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Як повідомляє прес-служба банку, заявку можна зареєструвати онлайн на сторінці pb.ua/agro.

За умовами програми кредитування доступне терміном до шести місяців під 0% річних (з підключенням програми 5-7-9%) за такими кредитними продуктами:

– "КУБ із заставою" до 5 млн грн під забезпечення державною гарантією у розмірі 80% від суми кредиту без додаткової застави від клієнтів;

- " Агросезон " до 5 млн грн під забезпечення державною гарантією на суму 80% від суми кредиту без додаткової застави від клієнтів;

– " Агросезон " від 5 до 50 млн грн під забезпечення державною гарантією у розмірі 80% від суми кредиту з додатковим забезпеченням від клієнтів у розмірі 20% від суми кредитів під заставу сільгосптехніки.

У ПриватБанку наголосили, що кредитування доступне для агровиробників із "банком землі" в обробці від 100 до 10 тисяч гектарів, що знаходяться в регіонах України, де поки що не ведуться бойові дії.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів запустив програми додаткової фінансової підтримки, щоб за першої можливості в Україні розпочалася посівна кампанія.

"Українські сільгоспвиробники вже можуть отримати кредити під 0%, а держава гарантує перед банками 80% суми такого кредиту. Уряд передбачив на ці два напрямки допомоги понад 25 млрд грн. Цих коштів вистачить для підтримки всіх малих та середніх фермерів, які планують цього року розпочати посівну кампанію", – розповів Шмигаль.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України створив Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві, а також затвердив його статут та забезпечив формування статутного капіталу.

Нагадаємо, у грудні минулого року Кабінет міністрів України збільшив суму безпроцентних кредитів у розмірі до 1 млн грн сімейним фермерським господарствам без набуття статусу юридичної особи.

Раніше повідомлялося, що лише 20% українських фермерських господарств можуть взяти кредити в банку та скористатися державними програмами щодо їх здешевлення.