- Категорія
- Банки
- Дата публікації
-
У березні кількість оплат на один POS-термінал зросла майже на 8% порівняно з довоєнним періодом, — ПриватБанк
За даними державного ПриватБанку, у березні українці частіше оплачували покупки картками: кількість оплат на один POS-термінал зросла на 7,8% відносно довоєнного періоду.
Найбільше безконтактно українці платили за їжу. Із загальної кількості покупок, які платили через POS-термінал, частка товарів зросла з 48% до 56%.
Порівняно з довоєнним часом збільшилися обсяги оплат покупок у мережах аптек з 7% у лютому до 12,5% у березні, та будівельних і господарських товарів – з 6,2 до 8%.
"З початку військових дій підприємці стали активніше підключати сервіс "Термінал", що дозволяє приймати безготівкову оплату картками зі смартфона без фізичного POS-терміналу. На сьогоднішній день сервісом користуються понад 3 тисячі підприємців, а загальний обсяг оплат за допомогою терміналів у смартфоні досяг 24 млн грн", — додали у ПриватБанку.Підписуйтеся на наш YouTube канал
При цьому порівняно з довоєнним періодом загальний обсяг оплати картками та цифровими гаманцями через мережу POS-терміналів ПриватБанку зберігся практично незмінним – 32,5 млрд грн.
Українські підприємці та ФОП можуть вільно приймати оплату банківськими картками за допомогою торгових POS-терміналів ПриватБанку незалежно від можливості використання РРО.
Нагадаємо, у перші дні повномасштабного вторгнення російської армії деякі продавці відмовлялися приймати оплату банківською картою і вимагали лише готівку. Це було пов'язано, у тому числі, з великим попитом на готівку у зв'язку з подіями в країні.
На фоні цього ПриватБанк запустив програму з виплати готівки за банківськими картками банку в касах супермаркетів та магазинів. Щоб зняти гроші з картки, потрібно зробити покупку в магазині, а при оплаті товару повідомити касира про бажання зняти готівку.
Фото: ua.depositphotos.com