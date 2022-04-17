"Приват24" знову буде недоступним: інтернет-банк бере чергову технологічну паузу

ПриватБанк з 23:00 17 квітня до 8:00 18 квітня проводить черговий етап планових регламентних робіт у додатку “Приват24”.

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Як повідомляє прес-служба фінустанови, під час виконання робіт програми та web-версія Приват24 будуть недоступні.

При цьому, як зазначають у банку, протягом дня, 18 квітня, можливі тимчасові перебої "Приват24" у процесі стабілізації сервісів.

У ПриватБанку заявили, що відправити переклад з картки на картку можна за цим посиланням.

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У ПриватБанку додали, що анкомати і платіжні термінали працюють як і раніше .

"З вільно знімайте кошти і розраховувайтеся в торгових мережах", - підкреслили в банку .

Перед цим ПриватБанк анонсував технологічну пазу в роботі "Приват24" з 23:00 10 квітня та до 8:00 ранку 11 квітня, але потім заявив про її продовження до 6:00 12 квітня.

Цього ж дня, 12 квітня, ПриватБанк відновив штатний режим додатку “Приват24” після проведення регламентних операцій, які були потрібні для безпечної та якісної роботи сервісів.

Джерело фото: ua. depositphotos. com