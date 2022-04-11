Придется потерпеть. В Приват24 продлили технологическую паузу на неопределенное время

Государственный ПриватБанк вынужденно продлил технологическую паузу в проведении платежей через приложение "Приват24". Когда клиенты смогут воспользоваться услугой, пока неизвестно. Эту паузу для проведения технических работ в банке ввели с 23:00 воскресенья , 10 апреля.

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Планировалось, что она продлится до 8:00 следующего дня. Такие работы необходимы для безопасной и качественной обработки увеличения объемов платежей.

В самом же ПриватБанке объяснили, что для завершения регламентных работ, к сожалению, понадобилось больше времени, чем планировалось сначала. Это нам подтвердил и пресс-секретарь банка Олег Серга.

Впрочем, расчеты в торговых сетях и банкоматах работают в обычном режиме.

Напомним, что в обычное время в онлайн-банкинге "Приват24" можно перевести деньги с карты "Бонус+" на нужды Вооруженных сил Украины. Позже ПриватБанк решил перечислить все деньги клиентов со счетов "Бонус+" на нужды украинской армии.

Списание запланировано на 1 мая.

Также ПриватБанк запустил простой способ перевода денег с карт любого банка мира в поддержку украинской армии, а НБУ упростил процедуру перевода денег в поддержку Вооруженных сил Украины, на счета ВСУ и специальный счет.