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Придется потерпеть. В Приват24 продлили технологическую паузу на неопределенное время
Государственный ПриватБанк вынужденно продлил технологическую паузу в проведении платежей через приложение "Приват24". Когда клиенты смогут воспользоваться услугой, пока неизвестно. Эту паузу для проведения технических работ в банке ввели с 23:00 воскресенья, 10 апреля.
Планировалось, что она продлится до 8:00 следующего дня. Такие работы необходимы для безопасной и качественной обработки увеличения объемов платежей.
В самом же ПриватБанке объяснили, что для завершения регламентных работ, к сожалению, понадобилось больше времени, чем планировалось сначала. Это нам подтвердил и пресс-секретарь банка Олег Серга.
Впрочем, расчеты в торговых сетях и банкоматах работают в обычном режиме.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, что в обычное время в онлайн-банкинге "Приват24" можно перевести деньги с карты "Бонус+" на нужды Вооруженных сил Украины. Позже ПриватБанк решил перечислить все деньги клиентов со счетов "Бонус+" на нужды украинской армии.
Списание запланировано на 1 мая.
Также ПриватБанк запустил простой способ перевода денег с карт любого банка мира в поддержку украинской армии, а НБУ упростил процедуру перевода денег в поддержку Вооруженных сил Украины, на счета ВСУ и специальный счет.