Доведеться потерпіти. У Приват24 продовжили технологічну паузу на невизначений час

Державний ПриватБанк вимушено продовжив технологічну паузу у проведенні платежів через додаток "Приват24". Коли клієнти зможуть користуватися послугою, поки невідомо. Цю паузу задля проведення технічних робіт у банку ввели з 23:00 неділі , 10 квітня.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Планувалося, що вона продовжиться до 8:00 наступного дня. Такі роботи необхідні для безпечної та якісної обробки збільшення обсягів платежів.

У самому ж ПриватБанку пояснили, що для завершення регламентних робіт, на жаль, знадобилося більше часу, аніж планувалося спочатку. Це нам підтвердив і прессекретар банку Олег Серга.

Втім, розрахунки у торгових мережах і банкоматах працюють наразі у звичайному режимі.

Нагадаємо, що в звичайний час в онлайн-банкінгу "Приват24" можна переказати гроші з картки "Бонус+" на потреби Збройних сил України. Пізніше ПриватБанк вирішив перерахувати всі гроші клієнтів з рахунків "Бонус+" на потреби української армії.

Списання заплановано на 1 травня.

Також ПриватБанк запустив простий спосіб переказу грошей з карток будь-якого банку світу на підтримку української армії, а НБУ спростив процедуру переказу грошей на підтримку Збройних сил України, на рахунки ЗСУ та спеціальний рахунок.