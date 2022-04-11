- Категорія
- Банки
- Дата публікації
-
Доведеться потерпіти. У Приват24 продовжили технологічну паузу на невизначений час
Державний ПриватБанк вимушено продовжив технологічну паузу у проведенні платежів через додаток "Приват24". Коли клієнти зможуть користуватися послугою, поки невідомо. Цю паузу задля проведення технічних робіт у банку ввели з 23:00 неділі, 10 квітня.
Планувалося, що вона продовжиться до 8:00 наступного дня. Такі роботи необхідні для безпечної та якісної обробки збільшення обсягів платежів.
У самому ж ПриватБанку пояснили, що для завершення регламентних робіт, на жаль, знадобилося більше часу, аніж планувалося спочатку. Це нам підтвердив і прессекретар банку Олег Серга.
Втім, розрахунки у торгових мережах і банкоматах працюють наразі у звичайному режимі.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, що в звичайний час в онлайн-банкінгу "Приват24" можна переказати гроші з картки "Бонус+" на потреби Збройних сил України. Пізніше ПриватБанк вирішив перерахувати всі гроші клієнтів з рахунків "Бонус+" на потреби української армії.
Списання заплановано на 1 травня.
Також ПриватБанк запустив простий спосіб переказу грошей з карток будь-якого банку світу на підтримку української армії, а НБУ спростив процедуру переказу грошей на підтримку Збройних сил України, на рахунки ЗСУ та спеціальний рахунок.