"Приват24" в ніч з 10 на 11 квітня буде недоступним

З 23:00 10 квітня до 8:00 11 квітня 2022 сервіс онлайн-банкінгу "Приват24" буде недоступний.

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Як повідомляє прес-служба ПриватБанку, сервіс не працюватиме через ремонтні роботи.

"Сьогодні вночі проводимо планові регламентні роботи з "Приват24". З 23:00 10 квітня до 8:00 11 квітня послуги тимчасово будуть недоступні", - йдеться в повідомленні.

У ПриватБанку додали, що розрахунки у торговельній мережі та банкомати працюватимуть у звичайному режимі.

Востаннє планові технічні роботи на "Приват24" проводились 20 березня. Під час технічної зупинки програма "Приват24" та сайт для фізосіб були недоступні.

У ПриватБанку стверджують, що такі роботи необхідні для безпечної та якісної обробки збільшення обсягів платежів.

Нагадаємо, в онлайн-банкінгу "Приват24" можна переказати гроші з картки "Бонус+" на потреби Збройних сил України.

Пізніше ПриватБанк вирішив перерахувати всі гроші клієнтів з рахунків "Бонус+" на потреби української армії. Списання заплановано на 1 травня.

Також ПриватБанк запустив простий спосіб переказу грошей з карток будь-якого банку світу на підтримку української армії, а НБУ спростив процедуру переказу грошей на підтримку Збройних сил України, на рахунки ЗСУ та спеціальний рахунок.

Джерело фото: ua.depositphotos.com