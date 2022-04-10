- Категорія
- Банки
- Дата публікації
-
"Приват24" в ніч з 10 на 11 квітня буде недоступним
З 23:00 10 квітня до 8:00 11 квітня 2022 сервіс онлайн-банкінгу "Приват24" буде недоступний.
Як повідомляє прес-служба ПриватБанку, сервіс не працюватиме через ремонтні роботи.
"Сьогодні вночі проводимо планові регламентні роботи з "Приват24". З 23:00 10 квітня до 8:00 11 квітня послуги тимчасово будуть недоступні", - йдеться в повідомленні.
У ПриватБанку додали, що розрахунки у торговельній мережі та банкомати працюватимуть у звичайному режимі.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Востаннє планові технічні роботи на "Приват24" проводились 20 березня. Під час технічної зупинки програма "Приват24" та сайт для фізосіб були недоступні.
У ПриватБанку стверджують, що такі роботи необхідні для безпечної та якісної обробки збільшення обсягів платежів.
Нагадаємо, в онлайн-банкінгу "Приват24" можна переказати гроші з картки "Бонус+" на потреби Збройних сил України.
Пізніше ПриватБанк вирішив перерахувати всі гроші клієнтів з рахунків "Бонус+" на потреби української армії. Списання заплановано на 1 травня.
Також ПриватБанк запустив простий спосіб переказу грошей з карток будь-якого банку світу на підтримку української армії, а НБУ спростив процедуру переказу грошей на підтримку Збройних сил України, на рахунки ЗСУ та спеціальний рахунок.
Джерело фото: ua.depositphotos.com