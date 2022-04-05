ПриватБанк решил списать все деньги со счетов "Бонус+" на нужды ВСУ

Государственный ПриватБанк принял решение перечислить весь кешбэк (деньги) клиентов со счетов "Бонус+" на нужды украинской армии. Списание запланировали на 1 мая.

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Об этом сообщила пресс-служба банка.

У клиентов банка есть месяц, чтобы потратить бонусы. Весь апрель использовать накопленные бонусы на виртуальных счетах "Бонус+" можно для поддержки армии и восстановления страны через мобильный банкинг "Приват24". Для этого в приложении нужно выбрать раздел "Добро", потом нажать на "Поддержка ВСУ".

"С 1 мая 2022 года программа не будет работать, а все неиспользованные остатки на виртуальных счетах "Бонус+" (около 600 млн грн) будут направлены ПриватБанком на нужды нашей армии и восстановление Украины", — предупредили в банке.

Отметим, что на счетах "Бонус+" хранятся не деньги клиентов, а кешбэк, начисленный за покупки у партнеров банка. Потратить эти бонусы можно также только у партнеров ПриватБанка. Финучреждение 27 февраля предложило своим клиентам перечислить эти бонусы, которые часто годами хранились и не использовались, на нужды ВСУ.

После этого украинцы активно переводили деньги на армию со счетов "Бонус+". Только за две недели таким способом клиенты перечислили в поддержку Вооруженных сил и на гуманитарные проекты более 2 млрд грн.

Также ПриватБанк запустил простой способ перевода денег с карт любого банка мира на поддержку украинской армии, а НБУ упростил процедуру перевода денег на поддержку Вооруженных сил Украины, на счета ВСУ и специальный счет.

Ранее Национальный банк Украины открыл специальный счет для сбора денег на поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ) 25 февраля. Реквизиты официального специального счета: UA843000010000000047330992708.