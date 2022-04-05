ПриватБанк вирішив списати всі гроші з рахунків "Бонус+" на потреби ЗСУ

Державний ПриватБанк вирішив перерахувати весь кешбек (гроші) клієнтів з рахунків "Бонус+" на потреби української армії. Списання заплановано на 1 травня.

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Про це повідомила пресслужба банку.

У клієнтів ПриватБанку є місяць, щоб витратити бонуси. Весь квітень використати накопичені бонуси на віртуальних рахунках "Бонус+" можна для підтримки армії та відновлення країни через мобільний банкінг "Приват24". Для цього у додатку потрібно вибрати розділ "Добро", потім натиснути на "Підтримка ЗСУ".

"З 1 травня 2022 року програма не працюватиме, а всі невикористані залишки на віртуальних рахунках "Бонус+" (близько 600 млн грн) будуть направлені ПриватБанком на потреби нашої армії та відновлення України", — попередили в банку.

Зазначимо, що на рахунках "Бонус+" зберігаються не гроші клієнтів, а кешбек, нарахований за покупки у партнерів банку. Витратити ці бонуси можна також у партнерів ПриватБанку. Фінустанова 27 лютого запропонувала своїм клієнтам перерахувати ці бонуси, які часто роками зберігалися та не використовувалися, на потреби ЗСУ.

Після цього українці активно переказували гроші на армію з рахунків "Бонус+". Лише за два тижні у такий спосіб клієнти перерахували на підтримку Збройних сил та гуманітарні проєкти понад 2 млрд грн.

Також ПриватБанк запустив простий спосіб переказу грошей з карток будь-якого банку світу на підтримку української армії, а НБУ спростив процедуру переказу грошей на підтримку Збройних сил України, на рахунки ЗСУ та спеціальний рахунок.

Раніше Національний банк України відкрив спеціальний рахунок для збирання грошей на підтримку Збройних сил України (ЗСУ) 25 лютого. Реквізити офіційного спеціального рахунку: UA84300001000000047330992708.