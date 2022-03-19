ПриватБанк объяснил, почему в ночь на 20 марта система Приват24 будет недоступна для физлиц

ПриватБанк напомнил, что в ночь с 19 на 20 марта не будут доступны платежи в системе Приват24.

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Ограничения вводятся из-за регламентных работ.

«Сегодня ночью (20 марта с 00:10 до 10:00) мы проводим регламентные работы с Приват24. В настоящее время платежи в Приват24 для физлиц будут временно недоступны. Спасибо за понимание», — отметили в банке.

Сьогодні вночі (20 березня з 00:10 до 10:00) ми проводимо регламентні роботи з Приват24.



У цей час платежі у Приват24 для фізосіб будуть тимчасово недоступні.



Дякуємо за розуміння! — PrivatBank (@privatbankua) March 19, 2022

Напомним, ранее ПриватБанк, согласно постановлению Кабинета министров №274, начал прием заявок по новой государственной программе льготного кредитования агробизнеса.

По условиям программы кредитование доступно на срок до шести месяцев под 0% годовых (с подключением программы 5-7-9%) по следующим кредитным продуктам:

– "КУБ с залогом" до 5 млн грн под обеспечение государственной гарантией в размере 80% от суммы кредита без дополнительного залога от клиентов;

– “Агросезон” до 5 млн грн под обеспечение государственной гарантией в размере 80% от суммы кредита без дополнительного залога от клиентов;

– "Агросезон" от 5 до 50 млн грн под обеспечение государственной гарантией в размере 80% от суммы кредита с дополнительным обеспечением от клиентов в размере 20% от суммы кредитов под залог сельхозтехники.

В ПриватБанке подчеркнули, что кредитование доступно для агропроизводителей с "банком земли" в обработке от 100 до 10 тысяч гектаров, которые находятся в регионах Украины, где пока не ведутся боевые действия.