- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
ПриватБанк объяснил, почему в ночь на 20 марта система Приват24 будет недоступна для физлиц
ПриватБанк напомнил, что в ночь с 19 на 20 марта не будут доступны платежи в системе Приват24.
Ограничения вводятся из-за регламентных работ.
«Сегодня ночью (20 марта с 00:10 до 10:00) мы проводим регламентные работы с Приват24. В настоящее время платежи в Приват24 для физлиц будут временно недоступны. Спасибо за понимание», — отметили в банке.
Напомним, ранее ПриватБанк, согласно постановлению Кабинета министров №274, начал прием заявок по новой государственной программе льготного кредитования агробизнеса.Подписывайтесь на наш Telegram канал
По условиям программы кредитование доступно на срок до шести месяцев под 0% годовых (с подключением программы 5-7-9%) по следующим кредитным продуктам:
– "КУБ с залогом" до 5 млн грн под обеспечение государственной гарантией в размере 80% от суммы кредита без дополнительного залога от клиентов;
– “Агросезон” до 5 млн грн под обеспечение государственной гарантией в размере 80% от суммы кредита без дополнительного залога от клиентов;
– "Агросезон" от 5 до 50 млн грн под обеспечение государственной гарантией в размере 80% от суммы кредита с дополнительным обеспечением от клиентов в размере 20% от суммы кредитов под залог сельхозтехники.
В ПриватБанке подчеркнули, что кредитование доступно для агропроизводителей с "банком земли" в обработке от 100 до 10 тысяч гектаров, которые находятся в регионах Украины, где пока не ведутся боевые действия.