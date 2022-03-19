ПриватБанк пояснив, чому в ніч на 20 березня система Приват24 буде недоступна для фізосіб

ПриватБанк нагадав, що в ніч із 19 на 20 березня не будуть доступні платежі у системі Приват24.

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Обмеження запроваджуються через регламентні роботи.

«Сьогодні вночі (20 березня з 00:10 до 10:00) ми проводимо регламентні роботи з Приват24. В даний час платежі в Приват24 для фізосіб будуть тимчасово недоступні. Спасибі за розуміння», - зазначили у банку.

Сьогодні вночі (20 березня з 00:10 до 10:00) ми проводимо регламентні роботи з Приват24.



У цей час платежі у Приват24 для фізосіб будуть тимчасово недоступні.



Дякуємо за розуміння! — PrivatBank (@privatbankua) March 19, 2022

Нагадаємо, раніше ПриватБанк, згідно з постановою Кабінету міністрів №274, розпочав прийом заявок за новою державною програмою пільгового кредитування агробізнесу.

За умовами програми кредитування доступне терміном до шести місяців під 0% річних (з підключенням програми 5-7-9%) за такими кредитними продуктами:

– "КУБ із заставою" до 5 млн грн під забезпечення державною гарантією у розмірі 80% від суми кредиту без додаткової застави від клієнтів;

– “Агросезон” до 5 млн. грн. під забезпечення державною гарантією у розмірі 80% від суми кредиту без додаткової застави від клієнтів;

– "Агросезон" від 5 до 50 млн. грн. під забезпечення державною гарантією у розмірі 80% від суми кредиту з додатковим забезпеченням від клієнтів у розмірі 20% від суми кредитів під заставу сільгосптехніки.

У ПриватБанку наголосили, що кредитування доступне для агровиробників із "банком землі" в обробці від 100 до 10 тисяч гектарів, що знаходяться в регіонах України, де поки що не ведуться бойові дії.