"ПриватБанк" продлил технологические работы в "Приват24"

Во время технологических работ операции через приложение "Приват24" и сайт для физлиц будут недоступны.

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"ПриватБанк" продолжил технологическую остановку в проведении платежей через "Приват24" и сайт для физлиц в период с 20 марта в 00:10 до 10:00 следующего дня. Об этом сообщили в государственном банке.

О начале технологических работ в "ПриватБанке" сообщили 20 марта. Данные работы необходимы для безопасной и качественной обработки увеличения объемов платежей.

Напомним, что 18 марта в государственном "ПриватБанке" сообщили, что украинские предприниматели и ФОП могут свободно принимать оплату банковскими картами с помощью торговых POS-терминалов "Приват банка" независимо от возможности использования РРО.