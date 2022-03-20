"ПриватБанк" продовжив технологічні роботи у "Приват24"

Під час технологічних робіт операції через додаток "Приват24" та сайт для фізосіб будуть недоступні.

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"ПриватБанк" продовжив технологічну зупинку у проведенні платежів через "Приват24" та сайт для фізосіб у період з 20 березня о 00:10 до 10:00 наступного дня. Про це повідомили у державному банку.

Про початок технологічних робіт у "Приватбанку" повідомили 20 березня. Дані роботи необхідні для безпечної та якісної обробки збільшення обсягів платежів.

Нагадаємо, що 18 березня у державному "ПриватБанку" повідомили, що українські підприємці та ФОП можуть вільно приймати оплату банківськими картками за допомогою торгових POS-терміналів "Приват банку" незалежно від можливості використання РРО.