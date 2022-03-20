Лідери фінансових ринків Лідери фінансових ринків
Найкращі фінансові директори Найкращі фінансові директори
Піти в ІТ Піти в ІТ
Як розкрадалися банки Як розкрадалися банки
Smart Investments Smart Investments
Інвестиції на виріст Інвестиції на виріст
Свое дело с Василием Хмельницким Свое дело с Василием Хмельницким
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Преуспеть в 30 Преуспеть в 30
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Категорія
Банки
Дата публікації

"ПриватБанк" продовжив технологічні роботи у "Приват24"

"ПриватБанк" продовжив технологічні роботи у "Приват24"
Фото: GSM info

Під час технологічних робіт операції через додаток "Приват24" та сайт для фізосіб будуть недоступні.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
Підтримати delo.ua

"ПриватБанк" продовжив технологічну зупинку у проведенні платежів через "Приват24" та сайт для фізосіб у період з 20 березня о 00:10 до 10:00 наступного дня. Про це повідомили у державному банку.

Про початок технологічних робіт у "Приватбанку" повідомили 20 березня. Дані роботи необхідні для безпечної та якісної обробки збільшення обсягів платежів.

Нагадаємо, що 18 березня у державному "ПриватБанку" повідомили, що українські підприємці та ФОП можуть вільно приймати оплату банківськими картками за допомогою торгових POS-терміналів "Приват банку" незалежно від можливості використання РРО.