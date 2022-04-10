"Приват24" в ночь с 10 на 11 апреля будет недоступен

С 23:00 10 апреля до 8:00 11 апреля 2022 года сервис онлайн-банкинга "Приват24" будет недоступен.

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Как сообщает пресс-служба ПриватБанка, сервис не будет работать из-за ремонтных работ.

"Сегодня ночью проводим плановые регламентные работы с "Приват24". С 23:00 10 апреля до 8:00 11 апреля сервисы временно будут недоступны", – говорится в сообщении.

В ПриватБанке добавили, что расчеты в торговой сети и банкоматы будут работать в обычном режиме.

Последний раз плановые технические работы на "Приват24" проводились 20 марта. Во время технической остановки приложение "Приват24" и сайт для физлиц были недоступны.

В ПриватБанке утверждают, что подобные работы необходимы для безопасной и качественной обработки увеличения объемов платежей.

Напомним, в онлайн-банкинге "Приват24" можно перевести деньги с карты "Бонус+" на нужды Вооруженных сил Украины.

Позднее ПриватБанк принял решение перечислить все деньги клиентов со счетов "Бонус+" на нужды украинской армии. Списание запланировали на 1 мая.

Также ПриватБанк запустил простой способ перевода денег с карт любого банка мира на поддержку украинской армии, а НБУ упростил процедуру перевода денег на поддержку Вооруженных сил Украины, на счета ВСУ и специальный счет.

Источник фото: ua.depositphotos.com