"Приват24" снова работает в штатном режиме

ПриватБанк возобновил штатный режим приложения “Приват24” после проведения регламентных операций, которые были необходимы для безопасной и качественной работы сервисов. Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

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"Приват24" работает в штатном режиме после регламентных работ. В течение дня будем следить за стабильностью всех сервисов", — говорится в сообщении.

Первоначально ПриватБанк анонсировал технологическую пазу в работе "Приват24" с 23:00 10 апреля и до 8:00 утра 11 апреля, но затем заявил о ее продлении до 6:00 вторника.

При этом объявление о возобновлении работы было опубликовано в Facebook около 9:00 12 апреля.

Расчеты в торговой сети и банкоматы ПриватБанка действовали в обычном режиме.

Напомним, Государственный ПриватБанк принял решение перечислить весь кешбэк (деньги) клиентов со счетов "Бонус+" на нужды украинской армии. Списание запланировали на 1 мая.



