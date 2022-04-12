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"Приват24" снова работает в штатном режиме
ПриватБанк возобновил штатный режим приложения “Приват24” после проведения регламентных операций, которые были необходимы для безопасной и качественной работы сервисов. Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.
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Первоначально ПриватБанк анонсировал технологическую пазу в работе "Приват24" с 23:00 10 апреля и до 8:00 утра 11 апреля, но затем заявил о ее продлении до 6:00 вторника.
При этом объявление о возобновлении работы было опубликовано в Facebook около 9:00 12 апреля.
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