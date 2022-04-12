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"Приват24" знову працює у штатному режимі
ПриватБанк відновив штатний режим додатку “Приват24” після проведення регламентних операцій, які були потрібні для безпечної та якісної роботи сервісів. Про це повідомляє пресслужба фінустанови.
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Спочатку ПриватБанк анонсував технологічну пазу в роботі "Приват24" з 23:00 10 квітня і до 8:00 ранку 11 квітня, але потім заявив про її продовження до 6:00 вівторка.
При цьому оголошення про відновлення роботи було опубліковано у Facebook близько 9:00 12 квітня.
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