"Приват24" знову працює у штатному режимі

ПриватБанк відновив штатний режим додатку “Приват24” після проведення регламентних операцій, які були потрібні для безпечної та якісної роботи сервісів. Про це повідомляє пресслужба фінустанови.

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"Приват24" працює у штатному режимі після регламентних робіт. Протягом дня стежитимемо за стабільністю всіх сервісів", — йдеться у повідомленні.

Спочатку ПриватБанк анонсував технологічну пазу в роботі "Приват24" з 23:00 10 квітня і до 8:00 ранку 11 квітня, але потім заявив про її продовження до 6:00 вівторка.

При цьому оголошення про відновлення роботи було опубліковано у Facebook близько 9:00 12 квітня.

Розрахунки у торговельній мережі та банкомати ПриватБанку діяли у звичайному режимі.

Нагадаємо, Державний ПриватБанк вирішив перерахувати весь кешбек (гроші) клієнтів з рахунків "Бонус+" на потреби української армії. Списання заплановано на 1 травня.



