"Приват24" снова будет недоступен: интернет-банк берет очередную технологическую паузу

ПриватБанк с 23:00 17 апреля до 8:00 18 апреля проводит очередной этап плановых регламентных работ в приложении “Приват24”.

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Как сообщает пресс-служба финучреждения, при выполнении работ приложения и web-версия Приват24 будут недоступны.

При этом, как отмечают в банке, в течение дня, 18 апреля, возможны временные перебои "Приват24" в процессе стабилизации работы сервисов.

В ПриватБанке заявили, что отправить перевод с карты на карту можно по этой ссылке.

Пополнить мобильный – здесь, а заплатить за коммунальные услуги – на горячей линии 3700.

В ПриватБанке добавили, что банкоматы и платежные терминалы работают по-прежнему.

"Свободно снимайте средства и рассчитывайтесь в торговых сетях", – подчеркнули в банке.

Перед этим ПриватБанк анонсировал технологическую пазу в работе "Приват24" с 23:00 10 апреля и до 8:00 утра 11 апреля, но затем заявил о ее продлении до 6:00 12 апреля.

В этот же день, 12 апреля, ПриватБанк возобновил штатный режим приложения “Приват24” после проведения регламентных операций, которые были необходимы для безопасной и качественной работы сервисов.

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