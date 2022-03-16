Отримати гроші з-за кордону: як сьогодні працюють системи міжнародних грошових переказів

З початком війни в Україні склалась ситуація, коли багато людей стали ще більше залежати від надходжень коштів від близьких, що працюють за кордоном. У той же час у країнах ЄС, Великобританії, США, Канаді та багатьох інших країнах українська діаспора та просто небайдужі громадяни збирають кошти на підтримку Збройних сил України, загонів тероборони, українських волонтерських груп та простих громадян, що потерпають від війни. І тут не останню роль грає питання, як надійно та швидко відправити необхідні кошти до тих, кому вони нагально потрібні в Україні.

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У цього питання є й інша сторона: у українців тимчасово не лишилося легальних можливостей придбати валюту. З 24 лютого НБУ зафіксував офіційний курс та заборонив продаж валютної готівки населенню. Тож дехто може розраховувати на надходження валюти з-за кордону, що має прийти системою переказу коштів. Але на це сподіватися марно.

"Ми працюємо в рамках законодавства і встановлених правил грошових переказів щодо обмежень в одні руки, сум і валют. Сьогодні ці системи (переказу коштів — Delo.ua), згідно з правилами, не видають валюту українським клієнтам. Тільки приймають", – нагадує нам фінансовий аналітик Василь Невмержицький.

Це означає, що міжнародні системи переказу коштів автоматично і без узгодження з клієнтами конвертують валюту у гривню за офіційним курсом, яку й видають отримувачу.

Довідково відмітимо, що 2021 року об’єм іноземних переказів в Україну склав $15,026 млрд. Йдеться і про офіційні, і про неофіційні грошові перекази. Ця сума коштів була найвищою від 2018 року. Для порівняння, 2020 року показник склав $11,98 млрд. У січні ж 2022 року з-за кордону в Україну переказали $1,06 млрд.

За лютий у Національного банку даних поки немає.

Зачинені відділення — рішення є

Отримати валютний грошовий переказ з-за кордону у банківському відділенні на сьогоднішній день не вийде — його буде конвертовано у гривню. Громадянам часто складно забрати іноземні перекази навіть у гривні, оскільки безліч банківських відділень просто перестало працювати на час воєнного стану.

Втім рішення цієї проблеми є. Міжнародні платіжні системи через банки-партнери перекидають клієнтам перекази на банківську картку за попередньою домовленістю з отримувачем.

Міжнародні системи переказів та пошта. Що треба знати

Окрім поганих новин є й позитивні. Такі системи, як Western Union, MoneyGram, Ria, IntelExpess та TransferGo, скасували плату за переказ коштів в Україну, незалежно від каналу відправлення. Тариф для клієнтів, які надсилають кошти в Україну, тепер складає 0%.

А у банкоматах глобальної платіжної мережі Euronet українці можуть знімати готівку без комісій як в Україні, так й у Польщі, Угорщині, Румунії і Словаччині.

Варто відмітити, що кожна з вказаних систем грошових переказів в Україні не працює самостійно, а діє у прив'язці до банків або фінансових компаній, працюючи через такі фінустанови.

Це, за словами Невмержицького, значить, що клієнти українських банків навіть на окупованих територіях можуть безперебійно користуватись цією функцією, отримуючи, приміром, гривню від знайомих заробітчан з-за кордону. Це зручно і для волонтерських груп в Україні.

Втім, грошові перекази з-за кордону можна так само отримати через державну "Укрпошту", прийшовши по кошти до одного з відділень оператора. Те ж стосується і приватної "Нової пошти" (тільки Western Union та Ria).

Як стверджує у коментарі Delo.ua голова пресслужби ПриватБанку Олег Серга, сьогодні в Україні щодо отримання міжнародних переказів проблем немає жодних. Зокрема, це пов'язано і з тим, що сам процес давно став цифровізованим, тому відвідувати банківські відділення сенсу давно немає.

І справді, з початком війни жодна зі згаданих вище систем переказів не заявила про збої в роботі. Більш того, ці системи публікують новини про припинення своєї роботи в РФ та Білорусі і про збір коштів на українську армію або гуманітарну допомогу постраждалим від війни.

"Проблем з міжнародними переказами навіть в умовах війни немає. Ми повідомили про скасування комісій. А якщо є проблеми з відділеннями, кошти "впадуть" на картку клієнта. Та й у відділення по перекази давно вже майже не ходять", – акцентує він.

Він нагадав, що той же ПриватБанк до кінця березня скасував комісію за зарахування SWIFT-переказів з-за кордону. Одержати міжнародні перекази можна цілодобово через Приват24, термінали самообслуговування або банкомати.