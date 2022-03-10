Western Union зупиняє роботу в Росії та Білорусі

Міжнародна система грошових переказів Western Union заявила про зупинення роботи на території Росії та Білорусі. Таким чином, компанія засудила російське вторгнення в Україну.

Про це повідомляє Financial Post.

У повідомленні компанії, яке цитує видання, йдеться, що Western Union "вів великий діалог із широким колом зацікавлених сторін, прагнучи прийти до правильного рішення щодо наших послуг у Росії та Білорусі".

"У світлі трагічних наслідків, що продовжуються, нападу Росії на Україну, ми прийшли до рішення призупинити наші операції в Росії та Білорусі", — розповіли представники Western Union.

У компанії зазначили, що приєднуються до міжнародної спільноти та висловлюють щиру надію на дипломатичне та мирне врегулювання.

Слід зазначити, що російська версія сайту Western Union теж не працює.

Більше того, раніше компанія повідомила, що засуджує напад Росії на Україну та допомагатиме українцям фінансово.

"Це включає пожертвування для підтримки зусиль з надання гуманітарної допомоги та безкоштовні грошові перекази. Ми приєднуємося до міжнародної спільноти та висловлюємо щиру надію на дипломатичне та мирне врегулювання. Нашими пріоритетами залишаються добробут та безпека наших співробітників, а також продовження підтримки народу України, у тому числі біженців, які шукають безпеки", — резюмували у компанії.

Також Western Union скасувала плату за перекази в Україну. Національний банк отримав інформацію про безкоштовні послуги для українців та скасування плати за перекази в Україну від таких міжнародних систем переказу коштів, як Western Union, MoneyGram, Ria Money Transfer, INTELEXPRESS та TransferGo.