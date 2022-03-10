Western Union приостанавливает работу в России и Беларуси

Международная система денежных переводов Western Union заявила о приостановке работы на территории России и Беларуси. Таким образом компания осудила российское вторжение в Украину.

Об этом сообщает Financial Post.

В сообщении компании, которое цитирует издание, говорится, что Western Union "вел обширный диалог с широким кругом заинтересованных сторон, стремясь прийти к правильному решению относительно наших услуг в России и Беларуси".

"В свете продолжающихся трагических последствий продолжающегося нападения России на Украину, мы пришли к решению приостановить наши операции в России и Беларуси", — рассказали представители Western Union.

В компании отметили, что присоединяются к международному сообществу и выражают искреннюю надежду на дипломатическое и мирное урегулирование.

Следует отметить, что российская версия сайта Western Union уже тоже не работает.

Более того, ранее компания сообщила, что осуждает нападение России на Украину и будет помогать украинцам финансово.

"Это включает пожертвования для поддержки усилий по оказанию гуманитарной помощи и бесплатные денежные переводы. Мы присоединяемся к международному сообществу и выражаем искреннюю надежду на дипломатическое и мирное урегулирование. Нашими приоритетами остаются благополучие и безопасность наших сотрудников, а также продолжение поддержки народа Украины, в том числе беженцев, которые ищут безопасности", — резюмировали в компании.

Также Western Union отменила плату за переводы в Украину. Национальный банк получил информацию о бесплатных услугах для украинцев и отмене платы за переводы в Украину от таких международных систем перевода средств, как Western Union, MoneyGram, Ria Money Transfer, INTELEXPRESS и TransferGo.