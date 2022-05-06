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ПриватБанк продовжив період без комісії для використання смартфона як платіжного терміналу

ПриватБанк продовжив період без комісії для використання смартфона як платіжного терміналу
Термінал

Період без комісії, запроваджений ПриватБанком для технології Tap to Phone, яка дозволяє використовувати смартфони як термінали для прийому платежів, продовжено до 1 липня 2022 року. Про це повідомила пресслужба фінустанови.

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Наразі сервісом користується понад 3 тисячі підприємців, він уже обслужив платежі на 26 млн грн.

Раніше період користування послугою "Термінал" без комісії було встановлено до 1 травня.

Можливість приймати безготівкові платежі на основі технології Tap to Phone ПриватБанк та платіжна система Visa запустили в грудні 2021 року. Вона дозволяє застосовувати техніку на базі Android з NFC-чіпами як повноцінні POS-термінали.

Комісія за еквайринг під час використання рішення "Термінал" при запуску становила 1,7%.

Нагадаємо, українські підприємці та ФОП можуть вільно приймати оплату банківськими картками за допомогою торгових POS-терміналів ПриватБанку незалежно від можливості використання РРО.

ПриватБанк також запустив програму з виплати готівки за банківськими картками банку в касах супермаркетів та магазинів. Щоб зняти гроші з картки, потрібно зробити покупку в магазині, а при оплаті товару повідомити касира про бажання зняти готівку.

Автор:
Сергій Горєлов