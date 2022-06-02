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ПриватБанк розіграє серед кафе та ресторанів 21 грант по 20 тисяч гривень
Державний ПриватБанк запустив спільну з платіжною системою Visa акцію з підтримки підприємців, які володіють кафе або ресторанами та активно приймають оплату банківськими картками.
Як йдеться у повідомленні фінустанови, можливість отримати один із грантів на суму 20 тисяч гривень мають як підприємці ресторанного бізнесу, які вже користуються для прийому платежів терміналами ПриватБанку, так і ті, хто лише планує підключити еквайринг.
Для участі у проекті, відкритому з 1 червня по 31 серпня, потрібно зареєструватися на сайті банку та протягом цього терміну приймати за допомогою POS-терміналу банку оплати на суму не менше 20 тисяч гривень з карток Visa ПриватБанку.
Щомісяця випадковим чином буде визначено сім переможців для отримання грантів, які будуть перераховані на поточний рахунок відповідного підприємства.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо також, що ПриватБанка продовжив до 1 липня безкомісійне використання технології Tap to Phone, яка дозволяє використовувати смартфони як термінали для прийому платежів.
Зазначимо також, що у квітні кількість оплат покупок банківськими картками та електронними гаманцями через мережу торгових POS-терміналів ПриватБанку зросла на 18% порівняно з березнем – зі 124 до 146 млн транзакцій – за рахунок активного зростання кількості магазинів, що приймають картки до оплати.