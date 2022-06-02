ПриватБанк розіграє серед кафе та ресторанів 21 грант по 20 тисяч гривень

Державний ПриватБанк запустив спільну з платіжною системою Visa акцію з підтримки підприємців, які володіють кафе або ресторанами та активно приймають оплату банківськими картками.

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Як йдеться у повідомленні фінустанови, можливість отримати один із грантів на суму 20 тисяч гривень мають як підприємці ресторанного бізнесу, які вже користуються для прийому платежів терміналами ПриватБанку, так і ті, хто лише планує підключити еквайринг.

Для участі у проекті, відкритому з 1 червня по 31 серпня, потрібно зареєструватися на сайті банку та протягом цього терміну приймати за допомогою POS-терміналу банку оплати на суму не менше 20 тисяч гривень з карток Visa ПриватБанку.

Щомісяця випадковим чином буде визначено сім переможців для отримання грантів, які будуть перераховані на поточний рахунок відповідного підприємства.

Нагадаємо також, що ПриватБанка продовжив до 1 липня безкомісійне використання технології Tap to Phone, яка дозволяє використовувати смартфони як термінали для прийому платежів.

Зазначимо також, що у квітні кількість оплат покупок банківськими картками та електронними гаманцями через мережу торгових POS-терміналів ПриватБанку зросла на 18% порівняно з березнем – зі 124 до 146 млн транзакцій – за рахунок активного зростання кількості магазинів, що приймають картки до оплати.